لاعب الترجي التونسي : تعلمنا من أخطائنا ولن نهدر لقب السوبر أمام الزمالك

يرى فوسيني كوليبالي، لاعب الترجي التونسي أن زملاءه تعلمه من الماضي، ولن يرتكبون الأخطاء التي كلفتهم خسارة لقب السوبر الإفريقي في العام الماضي ضد الرجاء المغربي.

يرى فوسيني كوليبالي، لاعب الترجي التونسي أن زملاءه تعلمه من الماضي، ولن يرتكبون الأخطاء التي كلفتهم خسارة لقب السوبر الإفريقي في العام الماضي ضد الرجاء المغربي.

ويخوض الزمالك السوبر الإفريقي مساء الجمعة المقبل أمام الترجي في مدينة الدوحة القطرية.

وقال كوليبالي خلال تصريحات لقناة Foot42 التونسية: «نعرف صعوبة مواجهة الزمالك ونستعد بقوة لهذه المباراة».

وأضاف: «لن نرتكب الأخطاء التي كلفتنا خسارة اللقب الماضي ضد الرجاء المغربي.. جاهزون جميعا للفوز باللقب».

وكان الترجي خسر لقب السوبر الإفريقي الماضي 2019 لصالح الرجاء المغربي بهدفين لهدف، خلال المباراة التي أقيمت في قطر.

يُذكر أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم للزمالك وصلت إلى الدوحة؛ استعدادًا لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، وسط استقبال جماهيري كبير من عشاق القلعة البيضاء داخل المطار.

وكانت بعثة الزمالك قد غادرت القاهرة صباح اليوم الثلاثاء ومكثت ترانزيت لمدة ساعة في مطار عمان بالأردن قبل وصولها للدوحة.

من جانبه، قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، اصطحاب قائمة الفريق كاملة إلى قطر، من أجل الاستعداد لمواجهة الترجى، إلى جانب زيادة حجم التنافس بين اللاعبين قبل بطولتى السوبر الأفريقى والمحلى.

ومن المقرر أن يعود الزمالك إلى القاهرة، يوم السبت المقبل، من أجل السفر بعد ذلك إلى الإمارات يوم الاثنين المقبل لمواجهة الأهلى، على ملعب محمد بن زايد معقل نادى الجزيرة الإماراتى، في السوبر المصرى.