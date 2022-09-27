لاعب الاتحاد المنستيري: سنلعب على الأمل أمام الأهلي ومعلول أفضل ظهير أيسر في مصر

تحدث إدريس المحيرصي، لاعب وسط هجوم فريق الاتحاد المنستيري التونسي، على مواجهة فريقه المرتقبة أمام الأهلي، بدور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، كما تحدث عن مسيرة مواطنه علي معلول في الدوري الممتاز المصري، والفريق الأكثر شعبية في تونس من قطبي الكرة المصرية.

وجاء حواره مع جريدة المال كالتالي:

بحسب رأيك.. ما هي نسبة انتصارات الاتحاد المنسيتري على الأهلي والوصول إلى دور المجموعات؟

بالتأكيد النسبة هي 50% مثل الأهلي تمامًا، بالتأكيد نعلم أننا نلعب مع خصم جيد وقوي ولديه خبرات كبيرة في البطولات الإفريقية، ولكننا نسعى لحصد بطاقة التأهل، ولدينا طموح لتحقيق ذلك.

برأيك اتحاد المنستيري قادر على تخطي عقبة الأهلي؟

بالتأكيد نحن نعلم أننا نواجه كبير إفريقيا، وصاحب التتويج التاريخي برصيد 10 ألقاب، ولكن المباراة ستكون بالملعب، لدينا أمل سنصدقه، وسنلعب عليه ولكننا متأكدين أننا سنواجه الكثير من الصعوبات عندما نأتي إلى القاهرة لمواجهة بطل إفريقيا.

هل تحب أن تلعب للأهلي يـومًا ما؟

بالتأكيد، أنت تحدثني عن أفضل فرق إفريقيا، وصاحب اللقب الإفريقي التاريخي برصيد 10 بطولات، من لا يريد اللعب في ناد مثل الأهلي؟ هذا شرف كبير لكل لاعبي الوطن العربي، وسأكون سعيدًا لو تقدم عرضًا لي من جانب القلعة الحمراء.

ما رأيك في مسيرة علي معلول مع الأهلي منذ قدومه؟

في نظري هو أفضل ظهير أيسر في مصر، لقد سنحت لي الفرصة للعب معه في المنتخب التونسي، لديه مسيرة رائعة، وأتمنى له كل التوفيق، فهو يملك من المقاومات الفنية ما يؤهله للوصول لمثل هذه المرحلة، لاعب يعتمد عليه الأهلي بشكل كبير ويساهم في حسم المباريات النهائية وهذا كان واضحًا على مدار السنوات الماضية.

برأيك من هو الأكثر شعبية في تونس الأهلي أم الزمالك؟

كلا الناديين يحظى بشعبية كبيرة في تونس، نحن نتحدث عن فريقان نجحا في كتابة التاريخ داخل القارة الإفريقية، الأهلي حقق اللقب 10 مرات، والزمالك 5 مرات، بالتأكيد هي أندية كبيرة وتحظة بشعبية لدينا في بلادنا، ولكن في نظري الأهلي لأنني أتيحت لي بالفعل فرصة اللعب ضدهما عدة مرات، وشاهدت الدعم الكبير من بعض جماهير تونس لهم.