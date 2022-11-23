لاعبو المنتخب الألماني يغطون أفواههم احتجاجا على قرار «الفيفا» حظر شارة المثليين

قام لاعبو المنتخب الألماني بتغطية أفواههم أثناء التقاط صورة جماعية لهم قبل مباراتهم الإفتتاحية في كأس العالم في قطر؛ وذلك للاحتجاج على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الذي يحظر ارتداء شارة دعم المهمشين، بمن فيهم المثليون، أثناء انعقاد البطولة.

وبحسب موقع واشنطن بوست، اصطفّ الفريق بتشكيلته المعتادة قبل خوض مباراته مع فريق اليابان، وقام كل فرد من اللاعبين بتغطية أفواههم بأيديهم اليمنى.

قرار الفيفا حظر شارة المثليين

ويبدو أن هذا التصرف كان ردًّا على تحذير الفيفا سبعة اتحادات أوروبية، بما فيها ألمانيا، من التعرض لعقوبات حال ارتداء شارة دعم المهمّشين كرمز للشمول والتعددية. وتعهّد كباتن الفرق السبع بارتداء الشارة.

وتتعرض قطر لتحقيقات بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان والقوانين التي تجرِّم المِثلية الجنسية.

أصدر اتحاد الفيفا البيان، الاثنين، قبل ساعات من بدء أولى المباريات، بينما ارتدى الشارة كباتن الفرق المشارِكة في هذه المباريات.

ونشر الاتحاد الألماني بيانًا رسميًّا جاء كالتالي:

“الأمر لا يتعلق بإصدار بيان سياسي، حقوق الإنسان غير قابلة للتفاوض، يجب أن يؤخذ هذا كأمر مسلَّم به، حرماننا من ذلك مثل حرماننا من الصوت”.

وقالت الفيفا إن اللاعبين ستتم معاقبتهم بالكارت الأصفر على الفور.

وكان مدرب الفريق الألماني هانسي فليكر، ورئيس اتحاد كرة القدم برند نيوندروف، ضمن الذين وجهوا انتقادات لقرار الفيفا.

ووصف برند نيوندروف التحذير بأنه “ضربة منحطّة أخرى” من الفيفا.

وارتدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، والمسئولة أيضًا عن الرياضة، شارة دعم المثليين ” حب واحد” أثناء مشاهدتها مباراة ألمانيا واليابان.

وكتبت تغريدة على موقع تويتر مذيَّلة بصورة لها وهي تردي الشارة وهاشتاج حب واحد “OneLove”.

وكانت فيزر تجلس بجانب رئيس اتحاد الفيفا جياني إنفانتينو أثناء المباراة.

وفي وقت مبكر، انتقدت فيزر قطر؛ لإجبارها مشجعًا ألمانيًّا على خلع شارة دعم المثليين وقبعة في مباراة أخرى.

وقالت فيزر: “هذا لا يتفق مع فهمي للضمانات الأمنية التي حصلت عليها من وزير الداخلية القطري. التأمين يجب أن يغطي جميع الناس، أشعر كثيرًا بخيبة الرجاء بسبب هذا”.

ويمتلك المنتخب الألماني لقب كأس العالم في أربع مناسبات بواقع: (1954- 1974- 1990- 2014).

وشهدت نسخة مونديال روسيا 2018 خروج “الماكينات” من دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخ المنتخب الأوروبي.