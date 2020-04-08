لاعبو البريميرليج يدشنون مبادرة لدعم الخدمات الصحية في مواجهة فيروس كورونا (بيان)

أصدر مجموعة من لاعبي الدوري الإنجليزي بيانًا، بهدف تدشين مباردة جماعية تُعرف باسم «PlayersTogether»؛ وذك بهدف المساعدة الخدمة الصحية الوطنية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المُستجد. ونشر كل من جوردان هندرسون، قائد ليفربول، وهاري ماجواير، قائد مانشستر يونايتد، وعدد من لاعبي…

أصدر مجموعة من لاعبي الدوري الإنجليزي بيانًا، بهدف تدشين مباردة جماعية تُعرف باسم «PlayersTogether»؛ وذك بهدف المساعدة الخدمة الصحية الوطنية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المُستجد.

ونشر كل من جوردان هندرسون، قائد ليفربول، وهاري ماجواير، قائد مانشستر يونايتد، وعدد من لاعبي الريميرليج، نص البيان بشكل رسمي، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرغب عدد من لاعبي البريميرليج، في التبرع بـ 4 مليون جنيه إسترليني لمؤسسات الصحة الوطنية في البلاد، للرد على الشائعات التي تزعم رفضهم تخفيض رواتبهم لمواجهة تفشي فيروس كورونا في إنجلترا والعالم أجمع.

وجاء نص الرسالة:

نهدف مساعدة أولئك الذين يقاتلون من أجلنا على خط جبهة الخدمة الصحية الوطنية.

سنجمع عددًا من التبرعات المالية للدعم في أكثر من اتجاه، مساعدة الأطقم الطبية والمتطوعين والمرضى المتضررين من فيروس كورونا، إضافة إلى مساعد من يعلمون في الأماكن الحرجة ويحتاجون لمزيد من الدعم على المدى البعيد.

إن صلواتنا وأفكارنا تذهب إلى كل المتضررين من هذه الأزمة، ومن خلال التمسك ببعضنا البعض سنتجاوز ذلك.

البقاء في المنزل.