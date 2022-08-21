«لاسيرينا جروب» : ضخ إنشاءات بقيمة 200 مليون جنيه فى «بالم بيتش» السخنة

تستهدف مجموعة شركات لاسيرينا للاستثمار السياحى والعقاري تسليم 155 وحدة بمشروع ” بالم بيتش بالعين السخنة خلال الربع الأخير من العام الجاري، تزامناً مع تنفيذ إنشاءات بقيمة 200 مليون جنيه بالمشروع للوفاء بتسليم وحدات المشروع للعملاء.



وقال محمود عمر عضو مجلس إدارة الشركة، إن تسليم العملاء قبل الموعد المعلن جاء إيماناً شركاتنا فى تحقيق جميع سبل الراحة والرفاهية لعملائنا، مع توفير الخدمات ووسائل الترفيه لكل أفراد الأسرة، مشيرا أنه من المقرر الإنتهاء من تسليم كامل المشروع خلال عام 2026.



وأوضح أن المشروع يتم تنفيذه على مساحة 48 فدان ( أي ما يقرب من 192 ألف متر مربع)، على مساحة بنائية 20%، و80% لاند سكيب و خدمات، بمساحات تبدأ من 65 مترا وتصل إلى 300 متر مربع، ما بين وحدات فندقية، شاليهات، توين هاوس وفيلات.



وأشار إلى أن القرية صممت بشكل متميز على شاطئ خاص لجميع شاغليه بعرض 320 متر، مما يتيح للشاليهات الاستمتاع بمياه البحر، بالإضافة إلى تنفيذ فندق عالمي، وتوفير خدمات الرفاهية للعملاء من خلال حمامات سباحة، وحمام سباحة مغطى للسيدات، أكوا بارك للكبار وأخرى للصغار، وكافيهات ومطاعم، منطقة تجارية، منطقة ألعاب للأطفال، ملعب كرة قدم، ملاعب على الشاطئ.



