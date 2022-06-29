«لاسيرينا جروب» تتفاوض على شراء 50 فدانا في الساحل الشمالي

كشفت مجموعة شركات لاسيرينا للاستثمار السياحي والعقاري، عن تسليم وحدات المرحلة الثالثة بواقع 300 وحدة بمشروع لاسيرينا الساحل الشمالي خلال شهر يوليو المقبل.

وقال محمود عمر عضو مجلس إدارة الشركة، إن تسليم العملاء جاء إيمانا من مجموعة شركاتنا فى تحقيق جميع سبل الراحة والرفاهية لعملائنا، من خلال توفير الخدمات ووسائل الترفيه لكل أفراد الأسرة، خاصة مع بداية الموسم الصيفى، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف تسليم المرحلة الرابعة والأخيرة من المشروع خلال العام المقبل.

وأوضح أن مشروع لاسيرينا الساحل الشمالي يتم تنفيذه على مساحة 55 فدانا في الكيلو 164 طريق إسكندرية مطروح، أمام طريق الفوكة على مساحة بنائية 20%، و80% لاند سكيب و خدمات، بعدد وحدات تصل إلى 1000 وحدة، بمساحات تبدأ من 60 مترا.

وأشار إلى أن القرية صممت بشكل يجعل كل الوحدات تري البحر، حيث إنها صممت علي 2 مصطبة متدرجة، المصطبة الأولي بارتفاع 3 أمتار والثانية بارتفاع 9 أمتار عن سطح البحر، مما يتيح للشاليهات رؤية البحر، وشاطىء يبلغ عرضه 460 مترا، وما يقرب من 10 حمامات سباحة وأكوا بارك ضخمة، بالإضافة إلى حمام سباحة مغطى للسيدات، لتوفير الخصوصية لعملائنا.

وأوضح محمود عمر، أن الشركة تدرس حاليا التوسع بمنطقة الساحل الشمالي من خلال التفاوض على قطعة أرض بمساحة ما يقرب من 50 فدانا، نظرا لثقة عملائنا فى نقدمه من مشروعات.