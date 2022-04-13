لاستيعاب الزيادة السكانية.. «القاهرة» توصى بضرورة إنشاء مستشفيات عامة جديدة

كشف تقرير حكومى صادر مؤخراً عن محافظة القاهرة بضرورة إنشاء مستشفيات عامة جديدة تابعة لوزارة الصحة لاستيعاب عدد السكان الكبير والمتزايد بأحياء المحافظة البالغة 38 حيًا سكنيًا، إذ يبلغ عددها حالياً 11 مستشفى و3 مركزية، و107 وحدات طب أسرة.

وأضاف التقرير الذى اطلعت عليه «المال»، أنه تمت التوصية بضرورة الاهتمام بنوعية وجودة الخدمات الطبية المقدمة، خاصة فى ظل جائحة فيروس كورونا، ولفت إلى أن هناك 17 مستشفى أخرى تحت مسمى مركز طبى متخصص فى نطاق المحافظة، علماً بأن عدد سكان القاهرة يتجاوز 10 ملايين نسمة.

وتابع التقرير أن الدراسة أوصت أيضًا بضرورة تطوير أداء العاملين بالمنظومة الصحية ووجود معايير ثابتة يحاسب على أساسها العاملون فى المجال بهدف النهوض بمنظومة القطاع الطبى فى العاصمة.

وتابع التقرير أن عدد العيادات المتنقلة بالمحافظة ارتفع إلى 29 عيادة لتخفيف الضغط على المستشفيات العامة، وبلغ عدد المستشفيات التخصصية وجراحة اليوم الواحد 9، منها 5 تخصصى و4 لجراحة اليوم الواحد.

وأكد التقرير أن عدد المؤسسات التابعة لوزارة الصحة يبلغ 8 مستشفيات للتأمين الصحى، تليها المؤسسات العلاجية بعدد 5 مؤسسات، و4 مستشفيات تعليمية و4 للمعاهد التعليمية، و3 مستشفيات نفسية على مستوى نطاق محافظة القاهرة.

وكشف التقرير أن هناك مستشفيات جامعية تساند العامة لتخفيف الضغط عليها وتوفير خدمة صحية جيدة، إذ ارتفعت «الجامعية» إلى 35 مستشفى و6 تتبع وزارات مختلفة ومستشفى السكة الحديد.

وأوضح التقرير أن عدد المستشفيات الخاصة ارتفع إلى 362، بعدد أسرة يبلغ 9700 سرير، فيما تقارب العيادات الخاصة 10 آلاف عيادة، وعيادات الأسنان 2287 عيادة، فى نطاق أحياء المحافظة.

وذكر التقرير أن عدد الصيدليات التابعة للقطاع الصحى ارتفعت إلى 8344 صيدلية منتشرة فى نطاق 38 حيًا سكنيًا.

وأوضح التقرير أن عدد بنوك الدم سجل 12 بنكًا، و65 معمل تحاليل و14 وحدة غسيل كلوى، و75 غرفة عمليات، وذلك بعد انتهاء الدراسة والرصد للاطلاع على حجم القطاع الطبى والصحى بالمحافظة.