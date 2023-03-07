لاستقبال 500 ألف سيدة سنويا.. مستشفى بهية: افتتاح المرحلة الأولى بالشيخ زايد قريبا

قال تامر شوقي،

مجلس إدارة مؤسسة بهية، إن المرحلة الأولى في مستشفى بهية بالشيخ زايد سيتم افتتاحها قريبًا، مؤكدًا استهداف استقبال 500 ألف سيدة سنويًّا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، بحضور «المال» لإعلان شركة جهينه للصناعات الغذائية، تجديد عقد رعايتها للمؤسسة للعام الثامن على التوالي.

وعبّرت بسنت فؤاد، رئيس قطاع العلاقات الخارجية بشركة جهينة عن سعادتها بتجديد عقد رعايتنا مؤسسة بهية بنسبة زيادة في التبرعات تصل لــ25%.

وأضافت أن جهينة حرصت على اتباع خطوات شمولية لدعم محاربات بهية من خلال حملات عديدة نجحت في زيادة نسبة التبرعات لصالح مستشفى بهية بهدف الانتهاء من عمليات التشييد والبناء.

كما أسهمت تلك الشراكة أيضًا في استقبال أكثر من 250000 سيدة ما بين كشف مبكر وتحاليل طبية وكشف أورام.

وأكد تامر شوقي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة بهية، أن مستشفى بهية الشيخ زايد على مساحة بناء تصل إلى 34000 متر، ومبنى مكون من 8 طوابق، مجهزين لاستقبال 500000 سيدة بشكل سنوي، والذي يتخطى حاجز الـ200000 سيدة اللاتي كان بإمكاننا استقبالهن خلال 5 سنوات، مما سيسهم في الحد من قوائم الانتظار والاطمئنان على المزيد من سيدات مصر.