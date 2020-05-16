لاستقبال الحركة السياحية.. إيطاليا تفتح المحال والمطاعم والمقاهي بالبندقية وميلانو

بدأت مدينة البندقية الإيطالية لاستقبال السياح، وتجهزت محلات البيتزا في ميلانو للافتتاح، وخرج الإيطاليون، اليوم السبت، لتناول الطعام للمرة الأولى منذ أسابيع، لكن إعادة فتح المطاعم والحانات والمقاهي جاءت مع تحذير بعدم المبالغة.

فقد حث خبراء الصحة العامة على توخي الحذر، بينما تخفف الحكومات القيود على المطاعم والمتاجر والمتنزهات في العديد من البلدان، وتطبق إجراءات لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة.

وذلك بعدما تباطأت جائحة فيروس كورونا، التي حصدت أرواح أكثر من 300 ألف شخص، في العديد من الأماكن، ولكن يمكن أن ينتعش مرة أخرى إذا لم يتم اتخاذ الاحتياطات أو تحرك المسؤولون بسرعة أكثر من اللازم لإعادة العاملين إلى العمل.

وقال توني بارتون، رئيس الجمعية الطبية الإيطالية: “الرسالة هي، نعم، نقدر كل الجهود، نقدر الفرصة لإطلاق بعض هذه الإجراءات، لكن دعونا لا نقيم حفلة”.

ويذكر أن معظم المطاعم ستقتصر على 10 زبائن في وقت واحد، وقال بارتون إنه يجب الحفاظ على المسافة الاجتماعية، واتباع آداب السعال، وغسل الأيدي بانتظام، والابتعاد عن الآخرين إذا كانوا مرضى.

ويشار إلى أن صناعة السياحة الإيطالية تركز بقوة على يوم 3 يونيو، عندما يعاد فتح الحدود الإقليمية والدولية، ما سيسمح بقدوم محتمل للسياح للمرة الأولى منذ أن تم إغلاق أوروبا لأول مرة في أوائل مارس.