استثمار

«لاستغلال 36 ألف طن».. وزير قطاع الأعمال: تأسيس شركة لعصر بذور القطن لإنتاج الزيوت

لاستغلال 36 ألف طن بذور متوقع استخراجها من المحالج الجديدة قبل نهاية 2022
عصام عميرة 1:41 م, السبت, 27 نوفمبر 21 1:41 م, السبت, 27 نوفمبر 21

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كشف وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، عن تأسيس شركة لعصر وإنتاج الزيوت من القطن لاستغلال 36 ألف طن بذور متوقع استخراجها من المحالج الجديدة قبل نهاية 2022.

وأكد  توفيق، أن الشركة الجديدة تأتي ضمن المخطط الصناعات المتكاملة لتعظيم القيمة الاقتصادية لها، أن كانت تلك البذور غير مستغلة في المنظومة القديمة.

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وقال الدكتور أحمد مصطفى، العضو المنتدب للشركة القابضة للغزل والنسيج، أن القابضة تسهم بنسبة 49% بالشركة الخاصة بعصر البذور، مقابل 51% حصة الشركة المتحدة للزيوت، وينزلي الشريك الخاص الإدارة وتوفير المعدات، فيما تقوم القابضة لتوفير بالإدارة وتوفير المعدات.

جاء ذلك خلال افتتاح التشغيل التجريبي لمحلج الزقازيق المطور، بتكلفة إجمالية نحو 150 مليون جنيه، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ونائبه الدكتور أحمد عبد المعطي.

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كما تقوم شركة المعاصر باستئجار اماكن داخل المحالج الجديدة بمساحة حوالى 1000 متر مربع، داخل كل محلج لإنشاء وحدة لعصير ومعالجة بذرة القطن الناتجة من الحليج وتشغيلها لتوفيق أوضاع المحالج الجديدة مع وزارة الزراعة و استصلاح الأراضى.

وتابع الوزير أن هذه المعاصر سوف تساعد في الحفاظ على بذور القطن من التداول، مما يحافظ على السلالات الخاصة بأصناف القطن المصرى، وإنتاج زيت بذرة القطن عالية الجودة.

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محلج الزقازيق
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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