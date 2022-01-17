لاستعراض موقف المشروعات الجاهزة للافتتاح .. مدبولي يتابع مع وزير السياحة والآثار ملفات عمل الوزارة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بالدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، لمتابعة موقف عدد من ملفات عمل الوزارة.

وفى مستهل اللقاء جدد رئيس الوزراء الإشارة إلى ما يحظى به قطاع السياحة والآثار، من اهتمام من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسعى الدائم لتوفير أوجه الدعم المختلفة للنهوض به، لما له من دور كبير فى الاقتصاد المصرى.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور خالد العنانى، موقف حركة السياحة، والتدفقات السياحية خلال الفترة الأخيرة من عدد من الأسواق المستهدفة، وما يتم تنفيذه من إجراءات لتشجيع السياحة الوافدة إلى مصر من عدد من الدول، منوهاً فى هذا الصدد إلى الاستعدادات المتخذة لموسم السياحة الشتوى، والليالى السياحية المتوقعة.

وتناول الوزير، خلال اللقاء، موقف المشروعات الجاهزة للافتتاح فى قطاع السياحة والآثار، مشيراً إلى أن عام 2022 يُعد عاماً مميزاً، حيث سيشهد العديد من الافتتاحات لمشروعات سياحية وتاريخية كبرى، منها افتتاح أعمال تطوير وإعادة تأهيل قصر محمد على، إلى جانب افتتاح العديد من المدن السياحية الساحلية، منوهاً كذلك إلى الجهود الخاصة باستخدام التكنولوجيا الحديثة لإضاءة المعالم السياحية.

وتطرق الوزير إلى الجهود المبذولة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق برفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين والسائحين فى مدينة سانت كاترين، التى تضم بقعة مقدسة شرفها الله بالتجلى فيها، مع الحفاظ عليها واحترام قدسيتها، باعتبارها موقع تراث عالمى ومحمية طبيعية.

كما استعرض الدكتور خالد العنانى الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لإجتماعات الدور الـ 48 للجنة الاقليمية للشرق الأوسط، التابعة لمنظمة السياحة العالمية، والمقرر انعقادها خلال شهر مارس المقبل، وذلك بعد أن فازت مصر برئاسها خلال الانتخابات التى أجريت خلال اجتماعات الدورة الـ 47 للجنة.

وتناول الوزير جهود تطوير الفنادق السياحية فى مدينة شرم الشيخ، والعمل على تجهيز أكبر عدد ممكن من الغرف الفندقية صديقة البيئة، وذلك بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الـ 27 لتغير المناخ “COP27”.