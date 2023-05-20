لاستعادة المركز الأول عالميًا.. مصنعو الشاشات في كوريا يستثمرون 48 مليار دولار بحلول 2027

أعلنت وزارة الصناعة الكورية إن شركات تصنيع الشاشات الكبرى، مثل شركة “سامسونج ديسبلاي” وشركة “إل جي ديسبلاي” وغيرهما ستقوم باستثمار أكثر من 65 ترليون وون (48.77 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2027، لتأمين التقنيات المبتكرة واستعادة المركز الأول عالميا، بحسب وكالة يونهاب.

وتهدف الاستثمارات المخطط لها إلى زيادة حصة البلاد في السوق العالمية إلى أكثر من 50% بحلول عام 2027، من 37% في العام الماضي، وذلك من خلال تطوير تقنيات جديدة للشاشات من الجيل التالي وتوسيع خطوط إنتاج شاشات الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء (OLED).

وستعمل الدولة أيضًا على تصنيع 80% من المواد والأجزاء والمعدات اللازمة لصناعة العرض بالتقنيات المحلية، مقارنة بـ 65% في عام 2022، وتحقيق تقنيات فائقة الفجوة لتتجاوز الدول المنافسة بأكثر من 5 سنوات.

وجاء الإعلان عن تلك الأهداف خلال اجتماع بين وزير الصناعة “لي تشانغ-يانغ” وكبار مسؤولي شركات تصنيع الشاشات، بمن فيهم “كيم سونغ-تشول”، كبير مسؤولي التكنولوجيا في “سامسونج”؛ و”يون سو-يونغ”، كبير مسؤولي التكنولوجيا في “إل جي”؛ و”كيم يونغ-جيه”، نائب رئيس شركة “سامسونج” للإلكترونيات؛ و”بارك وون-هوان”، رئيس شركة “هانسول كيميكال”، وفقًا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.

الصين تتفوق على كوريا فى تصنيع الشاشات

وقد احتلت كوريا الجنوبية المركز الأول عالميا في قطاع الشاشات في عام 2004 متجاوزة اليابان، وحافظت على المركز حتى عام 2020. لكن الصين تجاوزتها في عام 2021 وسط المنافسة الشديدة. وبلغت حصة الصين في السوق 42.5% في العام الماضي.

ولمساعدة الشركات على تحقيق الأهداف، تعهدت الحكومة بسن سياسات لتمويل شركات الشاشات بما قيمته 900 مليار وون لاستثماراتها الجديدة وتصنيع المعدات، ودراسة في إنشاء مناطق خاصة للقطاع لتوسيع البنية التحتية وغير ذلك من أشكال الدعم.

وتخطط الحكومة لتخصيص أكثر من 1 ترليون وون لمشروعات البحث والتطوير لتطوير التقنيات لإنتاج شاشات الجيل التالي بكميات كبيرة. وستعمل الحكومة أيضًا من أجل تخفيف اللوائح وتعيين التقنيات الرئيسية المتعلقة بالشاشات باعتبارها التقنيات الاستراتيجية المتقدمة في البلاد، حتى تتمكن الشركات من الاستفادة من تخفيضات ضريبية إضافية.

وقالت الوزارة إنه على مدى السنوات العشر المقبلة، تخطط الدولة لرعاية 9,000 خبير في هذا القطاع من خلال فتح تخصصات جديدة في كليات الدراسات العليا وتعزيز التعاون مع الجامعات والكليات.

وقد قررت الدولة في وقت سابق منح معدل ائتمان ضريبي بنسبة 15% على استثمار المنشآت في الصناعات الاستراتيجية، بما في ذلك الرقائق والشاشات، ارتفاعا من أعلى من المعدل السابق البالغ 8%.

وقال “لي دونغ-ووك”، نائب رئيس اتحاد صناعة الشاشات: «صناعة الشاشات صناعة أساسية في البلاد. وإذا تعاونت الحكومة والشركات الخاصة لتحقيق الابتكار، فسنكون قادرين مرة أخرى على أن نصبح الأفضل في العالم».