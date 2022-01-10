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«لاستعادة الشبكة».. شخص يهدد خطيبته السابقة بنشر صورها على «سوشيال ميديا»

ضبطت أجهزة الأمن المتهم.
أماني عوض 9:50 م, الأثنين, 10 يناير 22 9:50 م, الأثنين, 10 يناير 22

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ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة، القبض على مرتكب واقعة تهديد خطيبته السابقة بنشر صور لها على “سوشيال ميديا” لإجبارها على العودة له، وبرر ذلك بعدم رد أسرتها لمستحقاته المالية والشبكة.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن تضرر فتاة من خطيبها السابق لتهديده بنشر صور شخصية لها على مواقع التواصل الاجتماعي، لإجبارها على العودة له عقب فسخ خطبتهما.

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وبالفحص أمكن تحديد الشاكية -مقيمة بدائرة مركز شرطة الحوامدية بالجيزة- وبسؤالها قررت بالإبلاغ عن المشكو في حقه شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين- لتهديده بنشر صورها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لإجبارها على العودة له عقب فسخ خطوبتهما.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، لعدم رد أسرة الشاكية مستحقاته من مبالغ مالية، ومصوغات ذهبية عقب فسخ خطبتهما.

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واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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