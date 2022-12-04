«لاستصلاح 1000 فدان».. 120 مليون جنيه استثمارات جديدة لشركة «المتحدة» في 2023

تعتزم شركة المتحدة للاستيراد والتصدير ضخ 120 مليون جنيه استثمارات جديدة لاستصلاح 1000 فدان في منطقة الفرافرة بالوادي الجديد، بداية عام 2023، بحسب تصريحات مصادر مسؤولة داخل الشركة لـ«المال».

ووفقا للمصادر، فإن عملية الاستصلاح مقسمة على جزئين، الأول لتجهيز المساحة بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيها، لافتة إلى أن الجزء الثاني هو الزراعة بمحصول البطاطس والبصل والفول السوادني بتكلفة 70 مليون جنيها، بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيه.

يشار إلى أن الشركة انشأت عام 2014، وتعمل في تصدير الحاصلات الزراعية إلى السوق المحلية والأوروبية، كما أنها تقوم بزراعة ما يقارب من 1200 فدان من محاصيل البطاطس والبصل والفول السوداني بهدف التصدير إلى الخارج لجلب العملة الصعبة.

وقالت المصادر لـ«المال»، إن الشركة تستهدف حفر 10 آبار للمياه لري الأرض، إذ تبلغ تكلفة حفر البئر الواحد 5 مليون جنيها، بإجمالي 50 مليون جنيها لأبار المياه فقط، لافته إلى أن فدان البطاطس بلغت تكلفته في العروة الشتوية حوالي 50 ألف جنيها.

وأضافت المصادر، أنه سيتم التعاقد من إحدى الشركات العاملة في استصلاح الأراضي للبدء في عملية التجهيز بداية العام المقبل، لافتة إلى أن التجهيز يشرف عليه مجموعة من المهندسين المتخصصين في استصلاح وزراعة الأرض الزراعية.

وأشارت إلى أنه من المستهدف تعيين 40 عاملا دائم داخل المزرعة ،بالإضافة إلى العمالة الموسمية التي تستعين بها الشركات خلال جمع المحاصيل الزراعية، لافتة إلى أنه سيتم توفير 10 سيارات لنقل العمال والمستلزمات الزراعية إلى الأرض.

وأكدت المصادر، أن الشركة لا تنوي التفاوض مع أي بنوك للاقتراض منها بعد رفع سعر الفائدة التي أقرها البنك المركزي الفترة الماضية، مضيفة أن الاستثمار الجديد من رأس مال الشركة وليس من الاقتراض.

جدير بالذكر أن الدولة قامت بإضافة ملايين الأراضي الزراعية في توشكي ومشروع الدلتا الجديدة وجنوب الوادي وشرق العوينات، والكثير من المناطق الأخرى حول الجمهورية، بهدف مواجهة الأزمة الغذائية الحالية.