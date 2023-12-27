لاسترداد أموالها.. سيدة تخطط لجريمة خطف شخص في القاهرة

ارتكبت سيدة بالاشتراك مع 3 أشخاص واقعة خطف كهربائي سيارات بمحافظة القاهرة ، وذلك بسبب خلافات مالية عقب اقتراضه منها أموالًا ورفض سدادها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين.

كان قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقى بلاغًا من سيدة عن اعتداء 3 أشخاص وسيدة وبحوزتهم عصا خشبية “شوما”، على زوجها أثناء تواجدهما بمحل سكنه، واصطحابه كرهًا عنه داخل سيارة ميكروباص ولاذوا بالفرار لكونه مدين للمتهمة بمبلغ مالي.

وفى وقتٍ لاحق حضر للقسم المجني عليه كهربائي سيارات، وقال إنه أطلق سراحه عقب علم المتهمين بقيام زوجته بالإبلاغ، مضيفًا أنهم احتجزوه في منطقة داخل المرج.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد المتهمين -مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة واحتجاز المجني عليه بشقة سكنية ملك أحدهم.

وأضافت المتهمة بأن المجني عليه مدين لها بمبلغ مالي ولم يقم برده، وفي سبيل ذلك استعانت بباقي المتهمين واستأجرت سيارة ميكروباص وارتكب الواقعة، وأيد المجني عليه ما جاء بأقوال المتهمين.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.