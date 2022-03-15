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لاستدعاء الطبيب الشرعي .. محكمة الجنايات تؤجل قضية فتاة بنها إلى مايو المقبل

لاستدعاء الطبيب الشرعى ومناقشته
المال - خاص 5:51 م, الثلاثاء, 15 مارس 22 5:51 م, الثلاثاء, 15 مارس 22

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قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عادل على ماهر، رئيس المحكمة، تأجيل نظر محاكمة المتهمين فى قضية مقتل هايدى بقرية كفر عامر بكفر شكر، وإلقاء جثتها بطريق شبرا بنها الحر، والمعروفة إعلاميا بفتاة بنها، وذلك لمايو المقبل، لاستدعاء الطبيب الشرعى ومناقشته.

ترجع وقائع القضية إلى قيام المتهمين ع غ ع، و م. ب ع، قام المتهم الأول بضرب المجني عليها إثر تواجدها معه بإحدى الشقق السكنية بالجيزة، بأن قام بجذبها بقوة من يدها اليمني محدثًا إصابتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي.

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وتمكن بذلك من اصطحابها لغرفة النوم، وما أن همت المجنى عليها مسرعة تجاه باب الغرفة محاولة الإنصراف فاعترض طريقها بذراعه الأيمن، فاصطدم رسغ يده اليمني بقوة بعنقها، فسقطت مغشيا عليها، مما أدى إلى توقف عضلة القلب بالفعل العصبى المنعكس.

كما اشترك المتهم الثاني في إخفاء جثة المجني عليها بأن ساعد المتهم الأول في إلقاء جثة المجنى عليها بطريق شبرا بنها الحر بدائرة مركز شرطة بنها، وإمعانًا في التضليل ألقوا المتعلقات الشخصية الخاصة بالمجنى عليها بالرياح التوفيقى.

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كتبت نجوى عبد العزيز

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بقلم المال - خاص

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