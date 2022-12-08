«لاستخدامها في شراء المنتجات».. إحباط محاولتي تهريب عملات وكروت بنكية بمطار القاهرة

أحبطت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بقطاع أمن المنافذ، محاولة شخصين لتهريب مبالغ مالية كانت مخبأة داخل حقائبهما، أثناء إنهاء إجراءات سفرهما على متن إحدى الرحلات المغادرة من البلاد.

وكشفت شرطة مطار القاهرة المتهمين، باستخدام التقنيات الفنية الحديثة، واتضح من الفحص أنهما -مقيمان بنطاق محافظتي الدقهلية وأسوان- وحيازتهما مبالغ مالية كانت مخبأة داخل حقائبهما.

وبمواجهتهما أقرا بملكيتهما للمبالغ المالية المضبوطة، واتخذت الاجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

على صعيد آخر، تمكنت شرطة مطار القاهرة من ضبط شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ ببورسعيد- لحيازته 51 كارت بنكي فيزا لا تخص الراكب، عدد من الأقراص المخدرة، كانت مخبأة داخل حقائبه، وذلك أثناء إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المغادرة من البلاد.

وبمواجهته أقر بأن الكروت البنكية تحصل عليها من أحد أصدقاء أقاربه للسفر بها إلى إحدى الدول، لاستخدامها في شراء بعض المنتجات وإعادة بيعها بالبلاد، والاستفادة من فارق الأسعار بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلى حيازته للأقراص المخدرة بقصد التعاطي.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.