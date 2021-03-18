أسواق عربية

لازورد سيتي: مدينة جديدة على مساحة 100 ألف متر مربع بدمشق

مجمع تجارى يشمل 250 محل وعشرات المطاعم والاستراحات المصممة ببراعة
المال - خاص 7:24 ص, الخميس, 18 مارس 21 7:24 ص, الخميس, 18 مارس 21

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تعتزم شركة لازورد سيتي السورية إنشاء مدينة جديدة على مساحة 100 ألف متر مربع لتلبي رغبات الإستثمار العربية والدولية في سوريا بعد تعافيها من أثار الحرب التي طالت لعقد من الزمان.

وتقع مدينة لازورد سيتي على بعد 12 كيلو متر من مركز مدينة دمشق، ومن المتوقع افتتاحها خلال الأشهر القادمة.

وتم إنشاء المدينة الجديدة لتكون بعيدة عن الازدحام السكاني والتلوث البيئي بحيث تطل على وادي موسى وجبل الشيخ وجبل قاسيون، وتتوسط لازورد الأماكن السياحية السورية بحيث تربط دمشق مع المحافظات الأخرى.

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ووفرت المدينة مجمع تجاري يُعد الأكبر في الشام ومن أفخم المجمعات التجارية في الوطن العربي، يحتوي على 250 محل وعشرات المطاعم والاستراحات المصممة ببراعة، بالإضافة إلى مدينة الألعاب الرياضية والمساحات الخاصة للأطفال والمراكز الثقافية.

كما أنشأت شركة لازورد سيتي التي يمتلكها عامر الخجا وسوزان جدوع،  فندقين بمستويين مختلفين مجهزين بأفضل وسائل الراحة أحدهما فندق 5 نجوم قياسية بفنادق العالم.

وتحتوي “لازود” على 220 شقة سكنية مجهزة بالطاقة الشمسية والإنترنت فائق السرعة وخدمات الصيانة الممتدة على مدار اليوم وكل أيام الأسبوع.

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وقالت سوزان جدوع في تصريحات لها، إن المدينة أنشأت مستشفى مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات وأمهر الأطقم الطبية السورية بريف دمشق في مكان يناسب التعافي بعيدا عن تلوث المدن، وتقع المستشفى على مساحة تتجاوز 8 آلاف متر مربع. 

وأضافت أن الرؤية المستقبلية للمشروع هي توسع مدينة دمشق لإنشاء مدن جديدة تناسب الإحتياجات السورية بعد التعافي من الحرب.

على جانب آخر، أوضح رجل الأعمال السوري عامر الخجا أن المدينة الآن في طريقها لوضع اللمسات الأخيرة بحيث تكون وجهة السوريين والعرب للاستثمار والراحة وفضاء يجمع بين الأعمال والإستمتاع بالحياة، مما يعيد سوريا مرة أخرى متعافية الإقتصاد ومقصدا لوجهات العرب السياحية والإقتصادية.

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بقلم المال - خاص

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