«لازلنا هنا» و «القناع» يفوزان بجائزة نادي المسرح التجريبي (صور)

نادي المسرح التجريبي مشروع تم استحداثه في هذه الدورة وكان يجوب كل محافظات مصر ، وأقيم بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة

ضمن فاعليات ختام الدورة ٢٨ ل« مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي » تم الإعلان عن جائزة مسابقة ( نادي المسرح التجريبي) كأحسن عرض وقدرها ثلاثون ألف جنيه ، وفاز بها مناصفة بين عرضين هما : « لازلنا هنا » من محافظة بني سويف للمخرج رامي محمد، و« القناع » من محافظة بورسعيد للمخرج محمد العشري، و أعلنها المخرج أحمد طه والذي شاركه في لجنة تحكيم هذه الجائزة المخرج والممثل شادي الدالي، والفنان فادي نشأت.

« نادي المسرح التجريبي » مشروع جديد من مشروعات هذه الدورة

نادي المسرح التجريبي مشروع تم استحداثه في هذه الدورة وكان يجوب كل محافظات مصر ، وأقيم بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، لمنح فرص للفنانين المسرحيين في جميع أقاليم مصر لتقديم تجارب مسرحية تقوم على أفكار طليعية من خلال مسابقة بين العروض التي يتم إنتاجها، وشهدت العروض المسرحية لمشروع « نادي المسرح التجريبي » بمحافظات مصر إقبالا جماهيريا كبيراً.

















خمسة تصميمات فائزة بجوائز معرض السينوغرافيا

كما تم الإعلان أيضاً عن جوائز معرض السينوغرافيا الذي أقيم ضمن فعاليات المهرجان هذا العام، وكانت التصميمات المقدمة في المعرض لعروض مسرحية تم تنفيذها وعرضها جماهيرياً بالفعل وغير محددة بسنة أنتاج معينة، وتحمل المهرجان تكلفة طباعة صور التصميمات المقبولة للعرض وتجهيزات المعرض مع توفير شاشات تلفزيونية لعرض صور التصميمات ومقاطع الفيديو المرسلة من العروض المشاركة وكتيب المعرض الذي ضم صور وبيانات كل التصميمات المعروضة باللغة العربية.

وجاءت الأسماء والتصميمات الفائزة كالآتي حسب قرار اللجنة هبه الكومي – مصر – تصميم ديكور مسرحية « بيت الأشباح » من إخراج: محمود جمال .. إنتاج مسرح الشباب على المسرح العائم الصغير 2019 ، واسماعيل دحلان – فلسطين – ديكور مسرحية « تحرك عميق » تأليف وإخراج: رافت العيدي .. مسرح ايام المسرح بغزه 2021

LEE, CHIEN-HSIEN – Tainan/Taiwan تايوان- Set Designديكور – Cendrillon سندريلا

Haiyong Liu – Beijing, Chinaالصين – Set Designديكور – Musical Tale of Seeking Music.

KEDONG LIU – Beijing, Chinالصين – Set Designديكور –

Drama《La Voix humaine》