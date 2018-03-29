لارس جفاير: إشغالات فنادق شتيجنبرجر ترتفع إلى 90%

■ التعويم أثر ايجابياً على السياحةأكد لارس جفاير، الرئيس التنفيذى والمدير العام لمجموعة شتيجنبرجرالدو، أن نسبة الإشغالات فى فنادق شتيجنبرجرالدو البحر الأحمر قد ارتفعت لتتعدى %90 من إجمالى عدد الغرف والبالغ 388.وقال جفاير إن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة خلال العام الماضى، والتى من بي

■ التعويم أثر ايجابياً على السياحة

أكد لارس جفاير، الرئيس التنفيذى والمدير العام لمجموعة شتيجنبرجرالدو، أن نسبة الإشغالات فى فنادق شتيجنبرجرالدو البحر الأحمر قد ارتفعت لتتعدى %90 من إجمالى عدد الغرف والبالغ 388.

وقال جفاير إن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة خلال العام الماضى، والتى من بينها تحرير سعر الصرف أثرت إيجابا على حجم الوفود السياحية بارتفاعها، مشيرا إلى أن العروض التى يطلقها المنتجع بشكل مستمر فى جميع العطلات وتنوع الخدمات أبرز أسباب ارتفاع حجم الإشغال مقارنة بالفنادق الأخرى.

وتطرق الرئيس التنفيذى بالحديث عن تكامل مجموعة شتيجنبرجرالدو فى المجال الفندقى لتتكون من فندقين مجهزين بمركز للمؤتمرات ومناطق متعددة لتسويق جميع الأنشطة الترفيهية والتى من بينها ملاعب الجولف والمنتجع الصحى والنادى الليلى بخلاف الأنشطة المائية ومراكز الغوص.

وأضاف أن شتيجنبرجر الداو بيتش ذو الـ5 نجوم يقع مباشرة على شاطئ البحر الأحمر ليقدم للنزلاء أعلى خدمات فندقية ترفيهية، فيما يعتبر أكوا ماجيك المنتجع العائلى الأكثر حيوية، مع أنشطة الأكوا بارك والألعاب المائية المعتمدة دوليا.

وجدير بالذكر أن لكل من فنادق شتيجنبرجر شاطئ خاص يحتوى على الأنشطة المائية بمركز إيليوس للغوص بخلاف المطاعم التى تعمل على تقديم جميع المأكولات من جميع أنحاء العالم.

وكشف جفاير عن إطلاق مشروع الداو فيلدج مول، والذى يعتبر أول تجربة لتسويق المنتجات للعارضين من الماركات العالمية على شواطئ البحر الأحمر، بخلاف عدد من المطاعم الشهيرة الموجودة فى القاهرة التى لم تجد طريقها إلى الدخول باستثمارات فى الغردقة حتى الآن.

وتوقع أن تستمر حركة السياحة عموما فى التحسن التدريجى بالتزامن مع الاستقرار الأمنى الحادث حاليا بخلاف المجهودات الكبيرة التى تقوم بها الحكومة لعودة تدفقات وفود الدول الأوروبية.

أما عن الوحدات السكنية، فأشار إلى أن مجموعة الداو للتنمية فى الغردقة قررت إطلاق خصم %2 على أسعار جميع الوحدات السكنية الدائمة “الداو هايتس” لتعمل على تعزيز مبيعاتها من الوحدات التى قامت المجموعة بتدشينها فى البحر الأحمر.