لاختيار رئيس جديد.. الناخبون في جواتيمالا يتوجهون إلى صناديق الاقتراع

يتوجه الناخبون في جواتيمالا اليوم الأحد، إلى صنادق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية تشهد منافسة شرسة وسط مخاوف بشأن الفساد واستبعاد مرشح بارز وارتفاع تكاليف المعيشة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتشير التوقعات إلى فوز السيدة الأولى السابقة ساندرا توريس بالجولة الأولى من الانتخابات، لكن من المتوقع ألا تصل إلى نسبة 50% زائد واحد اللازمة لحسم الفوز.

وتتنافس توريس مع أكثر من 20 مرشحا آخر، من بينهم الدبلوماسي المخضرم إدموند موليت وزوري ريوس ابنة الدكتاتور الراحل إفراين ريوس مونت.

وأصدرت محكمة في البلد حكما قضائيا في وقت سابق منعت بمقتضاه أربعة مرشحين من خوض غمار الانتخابات، وكان أبرزهم رجل الأعمال كارلوس بينيدا الذي كان صاحب الحظوظ الأكبر في الفوز بالمنصب الرئاسي.

وانتقدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي استبعاد بينيدا الذي وصف القرار بأنه “تزوير انتخابي”.

وبخلاف انتخاب الرئيس ونائب الرئيس، يختار 9.3 مليون ناخب مؤهل للتصويت أعضاء الكونجرس الجديد والمئات من رؤساء البلديات و20 عضوا لبرلمان أمريكا الوسطى.

ومن المقرر بدء التصويت من الساعة 7:00 صباحا وينتهي في الساعة 6:00 مساء بالتوقيت المحلي (1300-0000 بتوقيت جرينتش)، ومن المتوقع صدور النتائج الأولية اعتبارا من الساعة 9:30 مساء بالتوقيت المحلي.