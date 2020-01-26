لاحتواء فيروس كورونا.. دولة الإمارات تعرب عن استعدادها لدعم الصين

أكد محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم الأحد، أن دولة الإمارات على استعداد تقديم أشكال الدعم كافة للصين، لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وقال بن زايد في تغريدة بتويتر: “نتابع باهتمام جهود الحكومة الصينية لاحتواء انتشار فيروس كورونا.. نحن على ثقة بقدرة الصين الصديقة على تجاوز هذه الأزمة”.

وأشار إلى استعداد الإمارات لدعم الصين للتصدي للفيروس، قائلا: “دولة الإمارات وفي إطار نهجها الإنساني، على استعداد لتقديم أشكال الدعم كافة للصين، والتعاون مع المجتمع الدولي للتصدي لهذا الفيروس”.

وكان وزير الصحة الإماراتي عبد الرحمن العويس، قد أكد الأحد، خلو دولة الإمارات من أية حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد، مشددا على أن كافة الجهات المختصة اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع وصول الفيروس للدولة.