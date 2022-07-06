لاجتذاب 300 شركة رقمية.. الإمارات تمنح حوافز للمستثمرين

أعلن وزير التجارة الإماراتي اليوم الأربعاء عن حوافز جديدة لاجتذاب 300 شركة رقمية كي تقيم مكاتب في الدولة الخليجية خلال ستة إلى 12 شهرا، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف الوزير ثاني الزيودي – في مؤتمر صحفي في دبي – أن الحوافز تشمل تبسيط عملية إصدار التأشيرات وتسريع الوصول إلى النظام المالي والمصرفي وإيجارات تجارية وسكنية مغرية.

وزادت المنافسة الإقليمية لجذب الشركات والاستثمارات الأجنبية مع تحرك السعودية لإعادة تشكيل نفسها كمركز مالي وسياحي تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في تحد لهيمنة دبي بالمنطقة.

وزير إماراتى: نتحول من مركز إقليمي إلى مركز عالمي

وقال الزيودي “نحن نتحول من مركز إقليمي إلى مركز عالمي. نتنافس الآن مع الكبار. كانت المنافسة في الأعوام الماضية مع المنطقة، والآن نتحرك لنصبح مركزا عالميا”.

وكشفت نتائج جديدة للاستبيان السنوي الذي تجريه شركة “إكوينيكس” المدرجة في بورصة ناسداك تحت اسم” EQIX” ويستهدف صنّاع القرار في مجال التكنولوجيا، أن التوجّه نحو عالم أقل ترابطاً لا يزال بعيداً عن مخططات قادة المجال الرقمي في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية.

فعلى الرغم من المخاوف المتعلقة بركود محتمل قادم والحديث في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس عن نهاية العولمة، يبدو أن الشركات لا تزال ملتزمة بخطط توسعها الدولي.

خطط لتوسع الشركات الرقمية

ووجد 93% من صنّاع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات في الإمارات العربية المتحدة ممّن شملهم استبيان توجهات التكنولوجيا العالمية 2022 الذي أجرته “إكوينيكس” أنّ شركاتهم تعتزم التوسّع خلال الأشهر الـ12 المقبلة إما في منطقة جديدة كليا (66%) أو في دولة جديدة (47%) أو في مدينة جديدة (43%).

زاند أول بنك رقمي يقدم خدمات مصرفية للأفراد والشركات فى الإمارات

من ناحية أخرى، أعلن زاند، أول بنك رقمي يقدم خدمات مصرفية للأفراد والشركات، عن حصوله على ترخيص مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لمزاولة الأعمال المصرفية كبنك تجاري باسم زاند بنك.

وفي أعقاب نجاحه بالحصول على رخصة العمل المصرفي، أصبح زاند بنكا تجاريا مرخصا ومنظما في دولة الإمارات.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة زاند: ” يسعدنا نجاح زاند بتحقيق إنجاز جديد، إذ بات اليوم مرخصا ومعتمداً لمزاولة الأعمال المصرفية في دولة الإمارات. ويجسد هذا الإعلان اليوم مثالاً متميزاً عن الرؤية السباقة لدولة الإمارات وحرصها المطلق على إرساء دعائم قوانين تنظيمية طموحة لدفع عجلة الابتكار في التكنولوجيا المالية”.

من جانبه، قال أوليفييه كريسبين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لزاند: “حصلنا على رخصتنا المصرفية في 30 يونيو، واحتفلنا باستقبال أوائل عملائنا من الشركات.”

وتابع :” نعمل على تقديم الخدمات المصرفية للشركات تدريجيا، ونتطلع قدما للكشف عن كامل عروضنا وخدماتنا المبتكرة وتوسيع نطاقها لتغطي القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الإمارات”.