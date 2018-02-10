لاجارد: موجة التعافي الاقتصادي العالمي لا تكفي المنطقة العربية

سمر السيد:قالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، إن التعافي الاقتصادي اكتسب قوة أكبر على مستوى العالم وعاد النمو من جديد بمعدل 3.9% في عامي 2018 و2019 ليشمل 75% من الاقتصاد العالمي؛ لكن هذه الموجة لا تحقق الدفعة الكافية للمنطقة العربية. وأضافت أن هناك اختلافات بين بلدان المنطقة،

سمر السيد:

قالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، إن التعافي الاقتصادي اكتسب قوة أكبر على مستوى العالم وعاد النمو من جديد بمعدل 3.9% في عامي 2018 و2019 ليشمل 75% من الاقتصاد العالمي؛ لكن هذه الموجة لا تحقق الدفعة الكافية للمنطقة العربية.

وأضافت أن هناك اختلافات بين بلدان المنطقة، فبالنسبة للبلدان المصدرة للنفط، تعافت أسعار النفط إلى النقطة المتوسطة بين مستوياتها الدنيا والمستويات العليا التي سجلتها منذ بضع سنوات، وهو ما يظل يفرض ضغطاً كبيراً على أرصدة المالية العامة ويقتضي اعتماد نموذج اقتصادي مختلف.

وأشارت فى كلمتها فى المنتدى الثالث للمالية العامة فى الدول العربية تحت عنوان” إصلاحات المالية العامة فى الدول العربية.. الآفاق والتحديات” الذى ينعقد حاليا بدبى، إلى أنه من المتوقع أن تحقق البلدان المستوردة للنفط نمواً أعلى لكنه لا يقترب بأي حال من المستوى اللازم لتوفير وظائف كافية للشباب الداخلين إلى سوق العمل، وقد استمر ارتفاع الدين العام في هذه البلدان، حتى تجاوز 50% من إجمالي الناتج المحلي في كثير منها.

وأضافت أن بعض البلدان تعانى من الصراعات والإرهاب وتدفقات اللاجئين الكبيرة وتفاقُم المخاطر الأمنية كما أن الاستقرار هو المعرض للخطر.

وأوضحت أن بطالة الشباب هي الأعلى على مستوى العالم، بمتوسط 25% وأكثر من 30% في تسعة بلدان، ومن المتوقع أن يدخل سوق العمل على مدار الخمسة أعوام القادمة أكثر من 27 مليون شاب مفعم بالأمل يتوق إلى المشاركة، غير أن تطلعات شباب المنطقة لم تتحقق بعد وإحباطهم المفهوم يزداد حدة بسبب تصورات عدم الإنصاف.

ولفتت إلى أن نتائج المسوح تشير إلى أن أكثر من 60% من المجيبين يرون أن الصلات مع أصحاب النفوذ أهم بكثير من توافُر المؤهلات المطلوبة للحصول على وظيفة، ومن السهل أن يؤدي هذا إلى حالة من الاستياء، وإلى تصاعد التوترات الاجتماعية وانهيار ثقة المجتمع.