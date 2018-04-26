لاجارد: صندوق النقد يبذل جهودا في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال

سمر السيد:قالت كريستين لاجارد ، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ، إن الإرهاب يدمر حياة الناس ويمكن للهجمات الإرهابية أن يكون لها آثار اقتصادية مباشرة و غالباً يكون لها تأثير مدمر على ثقة المستثمر والمستهلك ، وتؤثر على قطاعات رئيسية في الاقتصاد ، مثل الأسواق المالية والسياحة.وأضافت فى بي

سمر السيد:

قالت كريستين لاجارد ، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ، إن الإرهاب يدمر حياة الناس ويمكن للهجمات الإرهابية أن يكون لها آثار اقتصادية مباشرة و غالباً يكون لها تأثير مدمر على ثقة المستثمر والمستهلك ، وتؤثر على قطاعات رئيسية في الاقتصاد ، مثل الأسواق المالية والسياحة.

وأضافت فى بيان صحفي مساء اليوم، عقب مشاركتها في المؤتمر الوزاري “لا يوجد مال للإرهاب …تمويل الإرهاب: الحرب الأخرى ضد تنظيم القاعدة وداعش، أن “هذا المؤتمر يقدم نموذجًا جيدًا لكيفية عمل الدول معًا للانخراط في العمل الجماعي في مكافحة تمويل الإرهاب، وهنأت السلطات الفرنسية على قيادتها لهذه القضية الحاسمة”.

وتابعت أنها شددت خلال المناقشات على أنه لا تزال هناك تحديات لفعالية جهود تمويل مكافحة الإرهاب وتشمل هذه تحسين فهمنا لمخاطر تمويل الإرهاب ، والاستفادة بشكل أفضل من الاستخبارات المالية ، وتعزيز التعاون المحلي والدولي.

ولفتت إلى أنه في صندوق النقد الدولي يتم استثمار وبذل جهودًا كبيرة لمساعدة الدول الأعضاء على تحسين أطرها الخاصة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من خلال المراقبة وتطوير القدرات.

وأشارت إلى أن الصندوق سيواصل أداء دوره في هذه الجهود من خلال الحوار العالمي والمراقبة وبرامج التمويل والأبحاث وتطوير القدرات.

