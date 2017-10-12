لاجارد: سنروج لمزيد من التعافى العالمى فى الاجتماعات السنوية

هاجر عمران:قالت كريستين لاجارد، المدير العام لصندوق النقد الدولى، إن العالم يشهد انتعاشا اقتصاديا أقوى وأسرع من السنوات الماضية، مشيرة إلى معدل النمو خلال العام الحالى يصل لنحو3.6%، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.7% خلال العام المقبل.وتابعت: الوقت غير مناسب للتراخى، وينبغى اتخاذ قرارات تستهدف استدامة

هاجر عمران:



قالت كريستين لاجارد، المدير العام لصندوق النقد الدولى، إن العالم يشهد انتعاشا اقتصاديا أقوى وأسرع من السنوات الماضية، مشيرة إلى معدل النمو خلال العام الحالى يصل لنحو3.6%، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.7% خلال العام المقبل.



وتابعت: الوقت غير مناسب للتراخى، وينبغى اتخاذ قرارات تستهدف استدامة النمو، وهو ما سنقوم بالترويج له خلال اجتماعاتنا مع وزراء المالية، ومحافظى البنوك المركزية، خلال الاجتماعات السنوية لتحقيق هدف التحرك الفعال .



وأكدت أن الوقت مناسب الأن لتحقيق التعافى، وتجنب المخاطر، وتحقيق توازن دقيق للإنفاق على البنية التحتية والتعليم، ومساعدة المرأة فى الدخول لسوق العمل.



وأشارت خلال كلمتها فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته اليوم، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، بمناسبة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن معدل نمو الاقصاد العالمى أكبر من 2016، لافتة إلى أن عدد واسع من الدول يشهد انتعاشا أوسع، مدفوعا بالاستثمار والاستهلاك والتجارة، إلا أنها قالت إن التعافى ليس مكتملا، لأن اقتصادات بعض الدول نمت بشكل ثابت، وهى اقتصادات هشة وصغيرة .





