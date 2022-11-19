لاجارد: المركزي الأوروبي سيرفع الفائدة بقوة أكبر

أكدت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن البنك سيضطر لرفع أسعار الفائدة بصورة أكبر، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وتعني تصريحات لاجارد ضمنيا أن البنك المركزي الأوروبي سيكشف النقاب عن زيادة في اجتماعه الرابع على التوالي في ديسمبر في محاولة لخفض الأسعار إلى هدفه متوسط المدى البالغ 2 %.

و منذ يوليو، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس.

وأضافت لاجارد في حديثها في مؤتمر في فرانكفورت: “أسعار الفائدة هي الأداء الرئيسية وستظل الأداة الرئيسية لتعديل موقف سياستنا”.

وتابعت: “لكننا نحتاج أيضًا إلى تطبيع أدوات سياستنا الأخرى وبالتالي تعزيز الدافع من سياسة الأسعار.”

وقالت لاجارد أيضًا إنها “مناسبة” لعمليات شراء الأصول على نطاق واسع، والتي استخدمها البنك المركزي الأوروبي للمساعدة في دعم اقتصاد منطقة اليورو خلال جائحة كوفيد 19، ليتم التراجع عنها “بطريقة محسوبة ويمكن التنبؤ بها”.

وأشارت لاجارد إلى إن البنك المركزي الأوروبي سيضع المبادئ الأساسية لتقليل حيازاته من السندات الشهر المقبل.