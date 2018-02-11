لاجارد: التقلبات الحادة في أسواق المال العالمية غير مقلقة

خالد بدر الدينقالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، إن التقلبات الحادة في أسواق المال العالمية، خلال الأيام القليلة الماضية، "غير مقلقة" لأن النمو الاقتصادي العالمي قوي، ويحتاج إلى إصلاحات لتفادي أي أزمات في المستقبل، وينبغي توقع أين ستكون الأزمة المقبلة- هل ستكون بنوك الظل؟

خالد بدر الدين

قالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، إن التقلبات الحادة في أسواق المال العالمية، خلال الأيام القليلة الماضية، “غير مقلقة” لأن النمو الاقتصادي العالمي قوي، ويحتاج إلى إصلاحات لتفادي أي أزمات في المستقبل، وينبغي توقع أين ستكون الأزمة المقبلة- هل ستكون بنوك الظل؟ هل ستكون العملات المشفرة؟”.

وأعادت لاجارد التأكيد على توقعات الصندوق، التي أصدرها الشهر الماضي، بأن ينمو الاقتصاد العالمي 3.9% العام الجاري وبنفس المعدل في العام المقبل، وقالت إنها أساس جيد للإصلاحات اللازمة ولم تتطرق لتفاصيل هذه الإصلاحات التي تريد أن تراها، مكتفية بأنه يتعين على السلطات التحرك لتنظيم الأنشطة وليس الكيانات نفسها.

وأضافت لاجارد، في كلمة خلال مؤتمر في دبي، بشأن أنشطة الأعمال العالمية والاتجاهات الاجتماعية أن الاقتصادات مدعومة بوفرة في التمويل المتاح.

وقالت في أول تصريحات علنية لها بشأن تحركات الأسواق منذ أحدث موجة اضطراب في الأسواق، نهاية الأسبوع الماضي: “أنا متفائلة إلى حد ما بسبب المشهد الحالي، لكن لا يمكن أن نجلس ساكنين وننتظر أن يستمر النمو كالمعتاد وأنا لا أدق جرس إنذار ولكن أرسل بإشارة قوية للتشجيع والتحذير”.

وذكرت وكالة “رويترز” إن أسواق الأسهم العالمية تكبدت تقلبات حادة وهوي المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي 5.2 % الأسبوع الماضي، وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ يناير 2016، ويرجع الاضطراب الشديد في الأسواق إلى قلق المستثمرين بشأن رفع أسعار الفائدة وتضخم محتمل.