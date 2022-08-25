لاجارد: التغيرات المناخية لها تأثير واضح على التضخم

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد اليوم الخميس إنه يتعين على البنك أن يأخذ التغيرات المناخية في الحسبان عند اتخاذ القرارات لأنه له تأثير واضح، خاصة على التضخم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وذكرت لاجارد في مقابلة مع مجلة “مدام فيجارو “إذا حدث المزيد من الكوارث المناخية والجفاف والمجاعات في شتى أنحاء العالم، فستكون هناك تداعيات على الأسعار وأقساط التأمين والقطاع المالي… نحن بحاجة إلى أخذ ذلك في الاعتبار”

صعود التضخم

ارتفع التضخم في أوروبا إلى مستوى قياسي في يونيو الماضي، على وقع الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية على موسكو، الأمر الذي أثار قلق الأسر التي باتت تواجه ارتفاعا حادا في أسعار المواد الغذائية فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة.

وأعلن مكتب الإحصاءات الأوروبي «يوروستات»، أن نسبة التضخم في دول اليورو الـ19 بلغت في يونيو 8.6% بوتيرة سنوية، بعدما سجلت 7.4% في أبريل و8.1% في مايووهي أعلى أرقام يسجلها يوروستات منذ بدء صدور المؤشر في يناير 1997.

ويصل ارتفاع أسعار الاستهلاك إلى مستويات شهرية قياسية منذ نوفمبر، بعدما اعتبر العام الماضي بمثابة ظاهرة مؤقتة ناجمة عن الانتعاش الاقتصادي بعد صدمة وباء «كوفيد – 19» وعن البلبلة في سلاسل الإمداد اللوجيستية.

وازداد ارتفاع الأسعار مع الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير والعقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على موسكو، ما أثار مخاوف من تراجع حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي.