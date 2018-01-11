لاتهامها بالفساد.. كوكاكولا تفسخ عقدها مع ماكينزى

خالد بدر الدين أعلنت وحدات شركة كوكاكولا العالمية فى جنوب أفريقيا أنها لن تمنح عقودًا جديدًا لمؤسسة ماكينزى الأمريكية للاستشارات المالية، بسبب اتهامها بالفساد وتورطها السياسى مع شركة إيسكوم هولدينج، التى لها علاقات عائلة جوبتا التى تربطها علاقات صداقة مع…

خالد بدر الدين



أعلنت وحدات شركة كوكاكولا العالمية فى جنوب أفريقيا أنها لن تمنح عقودًا جديدًا لمؤسسة ماكينزى الأمريكية للاستشارات المالية، بسبب اتهامها بالفساد وتورطها السياسى مع شركة إيسكوم هولدينج، التى لها علاقات عائلة جوبتا التى تربطها علاقات صداقة مع جيكوب زوما رئيس جنوب أفريقيا.

وذكرت وكالة بلومبرج أن شركة ساسول للبترول والغاز الطبيعى، أكبر منتج للوقود من الفحم، انضمت أيضًا لكوكاكولا الأمريكية عملاق المشروبات الغازية وقطعت علاقتها مع ماكينزى، وأكدت أنها لن تتعاقد معها فى المستقبل، وإن كان لديها عقدان بأجل طويل مع ماكينزى، رغم أن التحقيقات مع ماكينزى ما زالت جارية، ولم يثبت عليها أى تهم حتى الآن.



كانت ماكينزى أكدت فى أكتوبر الماضى أنها ارتكبت عدة أخطاء أثناء عملها مع شركة إيسكوم هولدينج التابعة لحكومة جنوب أفريقيا، وتعهدت ماكينزى بمراجعة ممارساتها بعد اتهامها بأنها ساعدت على منح شركة إيسكوم عقودا مربحة من شركات حكومية لارتباطها بعائلة جوبتا مع الرئيس جيكوب زوما.