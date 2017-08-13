لاتسيو يوقف قطار بطولات اليوفى ويخطف السوبر الإيطالى

على المصرى فى مباراة مثيرة ومجنونة.. نجح لاتسيو فى إيقاف هيمنة يوفنتوس، على البطولات المحلية، بعدما خطف السوبر الإيطالى، عقب التغلب على فريق السيدة العجوز، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على الاستاد الأوليمبى، فى العاصمة الإيطالية روما. وتوج لاتسيو بكأس السوبر ال



على المصرى

فى مباراة مثيرة ومجنونة.. نجح لاتسيو فى إيقاف هيمنة يوفنتوس، على البطولات المحلية، بعدما خطف السوبر الإيطالى، عقب التغلب على فريق السيدة العجوز، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على الاستاد الأوليمبى، فى العاصمة الإيطالية روما.

وتوج لاتسيو بكأس السوبر الإيطالى، للمرة الرابعة فى تاريخه، فيما توقف رصيد يوفنتوس من اللقب عند سبعة، وفشل فى فض الشراكة مع ايه سي ميلان، الذى أحرز اللقب سبع مرات أيضًا.

تقدم لاتسيو فى الدقيقة 31، عندما احتسب حكم اللقاء الشاب دافيدي ماسا، ضربة جزاء للاتسيو، تسبب فيها جانلويجي بوفون حارس مرمى وقائد يوفنتوس “يلعب المباراة التاسعة له في السوبر الإيطالي”، ترجمها شيرو أيموبيلي، فى الدقيقة 32، لينتهى الشوط الأول بتقدم لاتسيو بهدف نظيف.

وحاول فريق السيدة العجوز، تعديل النتيجة فى الشوط الثانى من اللقاء، قبل أن يسجل أيموبيلي، الهدف الثانى لفريقه فى الدقيقة 54، بضربة رأسية رائعة، وقف بوفون يشاهدها وهى تهز شباكه.

وقلص باولو ديبالا، النتيجة لليوفى، بهدف رائع فى الدقيقة 85، من ضربة حرة مباشرة، وحينما كان الجميع يتأهب لإعلان فوز لاتسيو باللقب، احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء، ترجمها ديبالا فى المرمى، فى الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفض اليساندرو مورجيا، أن ينتهى الوقت الأصلى بالتعادل، وسجل هدف الفوز القاتل للاتسيو، فى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، لتنتهى المباراة بفوز لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتتوقف مسيرة يوفنتوس فى حصد الألقاب، بعدما كسر لاتسيو هيمنة اليوفى على الألقاب المحلية في السنوات الأخيرة.

وواصل لاتسيو مسيرته الرائعة في فترة الإعداد للموسم الحالي، التى أتسمت بالتركيز، وترجمها إلى لقب مهم في بداية الموسم، على حساب بطل الكرة الإيطالية فى الستة مواسم الأخيرة.

فى المقابل، أنهى يوفنتوس الموسم الماضي بإنجاز تاريخي، إذ أصبح أول فريق يفوز بلقب الدوري الإيطالي 6 مواسم متتالية، وأول المتوجين بثنائية الدوري والكأس 3 مرات على التوالي، ولكنه خسر السوبر الإيطالى، وسيبدأ الموسم الآن تحت ضغط خسارة السوبر.

وثأر لاتسيو لهزيمة نهائي الكأس في الموسم الماضي، وقام بتحسين سجل نتائجه في مواجهة يوفنتوس، حيث كانت مباراة اليوم هى الرابعة بينهما في تاريخ مباريات كأس السوبر الإيطالي، وسبق للاتسيو التغلب على فريق السيدة العجوز في نسخة 1998، ولكنه خسر أمامه في 2013 و2015.