«لابس» تعلن المشاركة في برنامج YPP لتدريب الشباب في مصر والسودان

أعلنت شركة لابس LABS العاملة في حلول ونظم الأعمال والشريك الإستراتيجي لشركة SAP العالمية اليوم عن انطلاق أعمال برنامج Young Professionals Program 2021 SAP والذي تنفذه في كل من مصر و السوادن بالتعاون مع شريكها العالمي شركة SAP الرائدة عالمياً في إنتاج البرمجيات وتطوير حلول المؤسسات ، وذلك بهدف ترسيخ مفاهيم التدريب والتعليم لمواكبة متطلبات سوق العمل وتأهيل الكوادر البشرية في الدولتين عملاً بمبدأ توافر الفرص للمنافسة للمشاركة بفاعلية في الدفع بقاطرة التنمية الاقتصادية .

يعتبر برنامج YPP أحد المبادرات المجانية الذي يقدمها معهد SAP للتدريب والتطوير لمنح الخريجين الجدد الشهادات والمهارات الشخصية التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل ، وتستمر مدة التدريب من خلال البرنامج على مدار 3 أشهر يصبح بعدها المتدربون مستشارين مشاركين في SAP ، كما سيقوم البرنامج بتدريب المستشارين من الخريجين داخل SAP Functional Consultants الذين يعملون مع العملاء لفهم متطلبات أعمالهم وترجمتها إلى حلول تقنية مفصلة.

تتيح المبادرة لمتلقي التدريب الحصول على شهادات SAP المعترف بها عالميًا ، بالإضافة إلى إكتساب العديد من الخبرات المباشرة من خبراء SAP وشركائها ، المشاركة في ورش عمل للتعرف عن قرب على باقة تقنيات SAP ، وتطوير المهارات اللازمة لإبتكار تطبيقات إدارة الأعمال الناجحة .

تعقيباً على هذا البيان ، صرح محمود دياب الرئيس التنفيذي لشركة LABS قائلاً:” إننا فخورون بالإعلان عن مشاركتنا في مبادرة SAP للتدريب والتأهيل للكوادر البشرية من الخريجين الجدد في مصر والسودان”.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تعكس عمق الشراكة الإستراتيجية وتوافق الرؤى في أهمية المساهمة في رفع مهارات الشباب وتحفيزهم نحو التنمية المستقبلية من خلال مواكبة مستمرة للمتغيرات العالمية في مجال البرمجيات وأنظمة إدارة المؤسسات “.

وأوضح أن كل من مصر والسودان من الدول الرائدة التي تمتلك رؤى طموحة بحسب خططها الحكومية للتنمية والتحول الرقمي ، وهو ماشجعنا للتعاون مع شركة SAP العالمية “.

تجدر الإشارة إلى أن البرنامج التدريبي سيبدأ في نوفمبر المقبل بنظام الدوام الكامل من الساعة 9 صباحاً وحتى الـ 6 مساءاً على مدار 5 أيام إسبوعياً ولمدة 3 أشهر ، وفي خطوة من ِشأنها مراعاة إجراءات التباعد الإجتماعي الناجمة عن تداعيات الجائحة العالمية لفيروس كورونا كوفيد-19 ، فإنه من المقرر إنعقاد التدريب عبر الإنترنت في فصول افتراضية تنقل بث مباشر .