لائحة جزاءات جديدة للعاملين فى السكة الحديد

■ العقوبة تقتصر على الخصم من الراتب لمدة أقصاها 60 يومًا ■ مساعد وزير النقل: نسعى لتحسين الأداء بالتوازى مع تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل للمرفق مدحت إسماعيلأصدر وزير النقل الدكتور هشام عرفات، نهاية الأسبوع الماضى، القرار 469 لسنة 2018، بشأن تعديل لائحة جزاءات العاملين بالهيئة ال



■ العقوبة تقتصر على الخصم من الراتب لمدة أقصاها 60 يومًا

■ مساعد وزير النقل: نسعى لتحسين الأداء بالتوازى مع تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل للمرفق



مدحت إسماعيل

أصدر وزير النقل الدكتور هشام عرفات، نهاية الأسبوع الماضى، القرار 469 لسنة 2018، بشأن تعديل لائحة جزاءات العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وتضمنت اللائحة الجديدة والتى أصبحت جارية حالياً، 25 مادة، فسرت فيها القواعد الحاكمة للسلوك الوظيفى وتوقيع الجزاء على المخالفين، وألغت سابقتها رقم 108 لسنة 1960.

وتناولت المادة رقم 20 من اللائحة، تقسيم المخالفات التى تقع من العاملين بالهيئة فى جميع قطاعات التشغيل إلى 5 مجموعات أساسية، وفقا لجسامة المخالفة، كما تم تقسيم المجموعات الأولى منها إلى 3 فرعية تحت مسمى «أ»، و«ب»، و«ج»، مع تحديد جزاء موحد للمجموعة الأساسية والفرعية.

وشملت المجموعة الأولى 44 بنداً جاء على رأسها التسبب فى وقوع تصادم بين قطارين، يليها التسبب فى دخول قطار على قسم بلوك دون خلو سكة، والبند الثالث، التسبب فى سقوط القطارات على الخط الطوالى، وقيادة القطارات والوحدات بأنواعها من غير مصرح له بقيادتها أو السماح بذلك.

وتضمنت المجموعة الثانية 55 بندا، ومنها على سبيل المثال، التسبب فى إعطاء إشارة بقيام القطار دون إذن المحطة أو السفر دون إشارة من خدمة القطارات، إضافة إلى السماح لأشخاص غير مصرح لهم بالتواجد فى أكشاك البلوك، أو غير مصرح له الوجود بالقاطرة، والتسبب فى تأخير وصول القطارات إلى أرصفة محطات القيام، وعدم تقديم التقارير عن الحوادث والأعطال عقب وقوعها، كما شملت بنود تلك المجموعة سوء معاملة الجمهور، فيما تناول المجموعة الثالثة 82 بندا، والرابعة 57 بنداً، والخامسة 40 بندا.

وأشارت اللائحة إلى أنه ستتم معاقبة المتسبب فى وقوع تصادم بين قطارين، ودخول قطار على قسم بلوك بدون خلو سكة، أو ترك ملاحظ البلوك للبلوك أثناء ورديته أو السماح لآخر غير مختص بالقيام بعمله أو النوم أثناء العمل، بالخصم من الراتب لمدة لا تقل عن 30 يوما، ولا تزيد على 60 يوماً، ونفس العقوبة على المتسبب فى سقوط القطارات لاصطدامها بمهمات على الخطوط لسوء الشحن أو التفريغ، ونفس العقوبة على الموظف، إذ ترك إحدى خدمات القطارات أثناء رحلة للقاطرة أو الجرار أوالوحدات وتشغليها بعامل واحد.

وتطبيق نفس العقوبة بالخصم من الراتب، على المتسبب فى تحويل قطار إلى سكة غير مقرر دخولها، دون داع ودون اتخاذ الإجراءات اللازمة، ونفس العقوبة أيضا على الموظف المتسبب فى تعطيل عمل جهاز الـ” ATC”، وقبول الرشوة أو تقديمها.

وشهدت هيئة السكة الحديد خلال الفترة الماضية، تكرارا لحوادث القطارات، كان آخرها يوم الجمعة 13 يوليو، حادث انقلاب 4 عربات القطار رقم 986 بمحطة المرازيق عن القضبان، نتج عنه إصابة 55 شخصاً، دون وفيات، وقام وزير النقل 14 من مسئولى هيئة السكك الحديدية إلى هيئة النيابة الإدارية للتحقيق معهم، على خلفية الحادث، كما وقع يوم 28 فبراير الماضى، تصادم قطارى خط المناشى أمام قرية أبوالخاوى بكوم حمادة، ما أسفر عن وفاة 12 مواطنا، وإصابة 39 آخرين.

فيما نصت عقوبات وجزاءات المجموعة الأولى مسمى «ب»، بالخصم من الراتب لمدة لا تقل على 20 يوما ولا تزيد على 45 يوما، لمخالفة ترك الموظف المختص عمله أثناء الوردية، ما يترتب عليه تعطيل سير العمل، أو زيادة سرعة القطارات عن السرعة المقررة، كما تطبق العقوبة على عدم توقف السائق على المحطات المقررة بقطارات الركاب، أو إعطاء علامة وصول القطار قبل تجاوز المسافة القانونية.

وأشارت اللائحة إلى ارتكاب العامل المخالفة المذكورة سلفاً لمرة ثانية قبل محو عقوبة الأولى ستتم مجازاته بالخصم من الراتب لمدة 60 يوما.

ولفتت لائحة جزاءات العاملين بالسكة الحديد إلى أن عقوبة بنود المجموعة الثانية، فى اللائحة تصل إلى خصم فى الراتب لمدة 10 أيام ولا تزيد على 15 يوما، وتكرار نفس المخالفة من الموظف ذاته للمرة الثانية قبل محو جزاء الأولى، فالعقوبة ستكون خصما فى الراتب من 15 يوما ولا تزيد على 30 يوما، وتكرارها للمرة الثالثة، فالعقاب خصم 45 يوما.

وأوضحت أن فترة التحقيق تبدأ من تاريخ إحالة الموظف إلى التحقيق وتنتهى بإعداد التقرير النهائى لنتائج المخالفة، ونصت على عدم تجاوزها 3 أشهر، مع إمكانية تمديدها لفترة أخرى بموافقة من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

من جانبه قال الدكتور عمرو شعت، مساعد وزير النقل، لـ«المال»، إن الهدف من إصدار تلك اللائحة تحسين أداء العاملين بالهيئة، والحد من الأخطاء البشرية، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة قبل صدور تلك اللائحة لمعرفة العوار الذى تعانى منه اللوائح السابقة، واللجنة انتهت إلى ضرورة تعديل اللائحة القديمة.

وأشار إلى أن اللائحة القديمة كانت أقصى عقوبة فيها خصم لمدة 3 أيام، ومن ثم كان لابد من تغليظ العقوبة، فى إطار معالجة الخلل الذى تعانى منه الهيئة، وبالتوازى مع تنفيذ برنامج إصلاح مرفق السكة الحديد الشامل.

ولفت مساعد الوزير إلى إن هناك برنامجا طموحا لتطوير مرفق السكة الحديد، تقدر تكلفته بنحو 56 مليار جنيه، يشمل تطوير عربات حالية وشراء 1300 عربة جديدة و200 جرار، بقدرات جر عالية ومواصفات فنية عالمية، إضافة إلى تحديث للبنية الأساسية، سواء إشارات ونظم اتصالات، وفلنكات وقطبان جديدة، وتجديد للمحطات، مع تكثيف الجهود لزيادة منقولات البضائع عبر شبكة السكة الحديد لزيادة الإيرادات السنوية وخفض الخسائر تدريجيًا.