معتز محمود تعكف إدارة مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم غرب الإسكندرية، على وضع قواعد للعمل بداخله، مع بدء التشغيل والإنتاج فى بعض الوحدات القائمة به، بما يساعد فى إعداد وتأهيل شباب المستثمرين، ورجال أعمال المستقبل للريادة فى مشروعات القيمة المضافة.…

معتز محمود

تعكف إدارة مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم غرب الإسكندرية، على وضع قواعد للعمل بداخله، مع بدء التشغيل والإنتاج فى بعض الوحدات القائمة به، بما يساعد فى إعداد وتأهيل شباب المستثمرين، ورجال أعمال المستقبل للريادة فى مشروعات القيمة المضافة.

قالت منال عزام، مسؤلة قطاع إدارة وتطوير المناطق والمشروعات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، إنه يجرى الآن العمل على إعداد لائحة تنفيذية لإدارة مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية .

أضافت خلال اجتماعها بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية، مع مستأجرى الوحدات الإنتاجية بمجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم، أن اللائحة يجرى دراستها الآن ومن المقرر أن تنظم عقب اعتمادها الأعمال التى لها علاقة بالمجمع، سواء خط السير أو آليات التفتيش والمراقبة، وتنظيم الحركة داخل المجمع.

أوضحت أن أدارة تطوير المناطق الصناعية هى إدارة جديدة، على وزارة التجارة والصناعة، لافتة إلى أن الإطار العام للإدارة يشمل عدة محاور.

تابعت: «المحور الأول هو التشغيل بكل ما يرتبط به من توفير الأمن ونظام التخلص من النفايات، والمحور الثانى خدمات المستثمرين، والمحور الثالث إتاحة الفرص للمستثمرين».

وأشارت إلى أنه قريباً اتخاذ خطوات فى منظومة النظافة والأمن، إلا أن هناك حاجة لزيادة عدد الوحدات التى تبدأ الإنتاج من داخل المجمع، تزامنًا مع تلك الخطوات.

وأوضحت مسؤلة قطاع إدارة وتطوير المناطق والمشروعات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، أن هناك أراض فضاء فى نطاق المجمع يمكن تقسيمها للمستثمرين، وفقاً لخطة ثابتة فى التوسعات.

وشدّدت على أن هناك إدارة لإنجاح مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم غرب الإسكندرية، وتقويته ونهضته كونه الأول من نوعه بالبلاد.

وفى سياق متصل كشف طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة مؤخراً، عن إعداد دراسة متكاملة بالتعاون مع إحدى كبريات المكاتب الاستشارية العالمية، بشأن المرحلة الثانية لتوسعات مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية، والتى تقدر مساحتها بـ52 فدانا.

وأضاف أنه من المقرر الانتهاء من الدراسة قبل نهاية العام الجارى، تمهيداً لبدء إجراءات الترفيق والإنشاءات بالمنطقة، لافتا إلى أن المرحلة تسهم فى نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة من خلال إدخال الشركات المتوسطة والكبيرة، والتى ستدعم المنشآت الصغيرة الموجودة بالمرحلة الأولى.

وأشار الوزير إلى أنه خلال المرحلة القريبة المقبلة طرح 4 أفدنه ضمن المرحلة الأولى لمجمع مرغم للصناعات البلاستيكية البالغ إجمالى مساحته 25 فدانا وتخصيصها للصناعات الخدمية المرتبطة بصناعة البلاستيك بهدف توفير الخامات اللازمة لتشغيل الوحدات الصناعية داخل مجمع البلاستيك.

من جانبهم أبدى عدد من مستأجرى الوحدات الصناعية داخل مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية عدم رضاهم عن إجراءات التأمين بالمجمع، معتبرين أن هناك بعض القصور نتيجة قلة أعداد أفراد الأمن المكلفين بتأمينه.

ولفت البعض إلى وجود حوادث سرقات حدثت منذ عدة أسابيع لبعض مكونات الأبواب من داخل المجمع، مبديّين قلقهم من أحتمالية تكرارها مرة أخرى.

بدورة عقب أحمد علاء، مدير مشروعات مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية بوزارة التجارة والصناعة، غلى أن هناك بالفعل حالياً أمن متواجد داخل المجمع، لافتاً إلى أن هناك سجل يتم فيه تسجيل دخول وخروج من وإلى المجمع.

أضاف أن حوادث السرقة المذكورة حدثت بالفعل وكانت لمجموعة من مقابض الأبواب النحاس، واتخذت إجراءات وتحقيقات فى الواقعة.

من جانبه أوضح صلاح سالم، نائب مدير مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، أن هذه الواقعة قام بها أحد العاملين بالمجمع من العمالة المؤقتة، وتم تخاذ الإجراءات اللازمة.

تُجدر الإشارة إلى أنه يجرى حاليا الانتهاء من إنشاء مركز خدمات تطوير الأعمال داخل مجمع البلاستيك، الذى يستهدف تقديم خدمات الاستشارات المالية والقانونية والتسويقية للمستثمرين، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء المركز خلال شهر فبراير المقبل.