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لإيجاد حلول غير تقليدية .. محافظ الجيزة يبحث مع رئيس هيئة التعاونيات حل مشكلات مدينة حدائق الأهرام

لتذليل كافة العقبات والمشاكل، والنهوض بمستوي الخدمات بشكل متكامل
محمود محسن 6:04 م, الأربعاء, 17 مارس 21 6:04 م, الأربعاء, 17 مارس 21

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عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماعا مع اللواء حسام الدين مصطفي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك والسعي نحو إيجاد حلول غير تقليدية تهدف إلى تذليل كافة العقبات والمشاكل التي ترهق مواطني مدينة حدائق الأهرام، والنهوض بمستوي الخدمات بشكل متكامل.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المحافظة لا تدخر جهدا في التعاون مع الهيئة العامة للتعاونيات والبناء والإسكان من أجل القضاء علي جميع الظواهر السلبية، والعمل على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين، وذلك من خلال تلبية وحل الاحتياجات الفعلية لقاطنى حدائق الأهرام، مؤكدًا أن الإرادة الجادة تستطيع تغير الواقع للأفضل وبها نستطيع تذليل الصعاب.

ناقش محافظ الجيزة خلال الإجتماع عددًا من المشاكل الهامة التي يعاني منها المقيمين بمدينة حدائق الأهرام والتي منها مشكلة النظافة وإلقاء مخلفات القمامة بقطع الأراضي الفضاء والطرق الغير ممهدة وظاهرة إنتشار التكاتك بصورة عشوائية.

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تدعيم مدينة حدائق الأهرام من خلال زيادة عمال النظافة

ودعماً من محافظة الجيزة لقطاع حدائق الأهرام وجه محافظ الجيزة بتدعيم مدينة حدائق الأهرام من خلال زيادة عمال النظافة إلى جانب تخصيص مبالغ النظافة التي يتم تحصيلها علي فواتير الكهرباء لصالح الجمعية المالية، وذلك شريطة قيام الجمعية بالتعاقد مع شركات نظافة متخصصة وجادة لتختص بجمع مخلفات القمامة من المنازل والمنشأت التجارية والشوارع والإنفاق منها علي المنظومة مما يسهم بشكل ملحوظ في تحسين مستوي النظافة وللعمل علي رضاءهم.

كما شدد المحافظ علي حي الهرم بالتنسيق مع هيئة النظافة بتفعيل قرار المحافظة الصادر بإلزام جميع المنشآت التجارية والمحال بوضع صناديق للقمامة أمام تلك المنشآت وفي حال عدم الإلتزام يتم توقيع غرامات مشددة عليهم.

بالإضافة إلي التنسيق مع متعهدى النظافة القائمين حالياً بأعمال الجمع من المدينة والتأكيد عليهم بتكثيف أعمال النظافة بالشكل الأمثل وحثهم علي بذل المزيد من الجهد وفي حال عدم الإلتزام بالتعليمات يتم إتخاذ الإجراءات القانوية حيالهم.

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كما أكد المحافظ علي حي الهرم بدراسة إمكانية إستغلال الميادين والشوارع في وضع اللوحات الإعلانية بشكل حضاري لتحقيق عائد مادي للإنفاق منه علي تطوير الخدمات بالمدينة، إلي جانب التعاون مع الجمعية في إستغلال جميع قطع الأراضي الفضاء كأماكن إنتظار للسيارات للتصدي بكل حزم لظاهرة الإنتظار الخاطىء بالشوارع والميادين وتوفير منافذ لإقامة أنشطة تجارية تخدم المواطنين.

هناك ضرورة للإستعانة بشركة أمن لإحكام السيطرة على بوابات المدينة

كما تطرق المحافظ إلي ضرورة قيام الجمعية بالإستعانة بإحدى الشركات المتخصصة في الأمن والتي لديها الخبرة الكافية لإحكام السيطرة علي بوابات مدينة حدائق الأهرام.

ومن جانبه قال اللواء حسام الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بأنه سيتم إرسال إنذارات لأصحاب قطع الأراضي الفضاء الغير مستغلة والتنبيه عليهم بحسن إستثمار قطع الأراضي بالإستثمار القانوني الأمثل، وفي حال عدم الإلتزام سيتم إتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم بالإضافة إلي أنه سيتم التعاون مع المحافظة لشن حملات مكبرة للقضاء علي كافة مظاهر الإهمال والسلبيات الموجودة بالمدينة.

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جاء ذلك بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد ورئيس حي الهرم ورئيس هيئة النظافة والتجميل ومسئول قطاع الأهرام ومسئولي الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

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بقلم محمود محسن

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