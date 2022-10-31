لإنشاء مصنع لتدوير مخلفات أشجار الموز.. وزير الإنتاج الحربى يشهد توقيع عقدين مع «بابيريوس مصر»

شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى مراسم توقيع عقدين بين “الهيئة القومية للإنتاج الحربي” وشركة “بابيريوس مصر”، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه تم التعاون مع “بابيريوس مصر” لتوقيع عقدين لإنتاج العبوات الغذائية الكرتونية الصديقة للبيئة من خلال منظومة متكاملة تستهدف استخدام مخلفات الموز لإنتاج منتجات تخدم قطاع الأسرة.

وقال إن تطبيق هذه المنظومة يأتي على مرحلتين الأولى قامت بها شركة “بابيريوس” وتم فيها إقامة مصنع بمحافظة سوهاج لتحويل المخلفات إلى ألياف والمرحلة الثانية التي نحن بصددها الآن هي تحويل الألياف إلى عبوات غذائية كرتونية.

ولفت إلى أنه تم اليوم توقيع عقدين أحدهما لتوريد خط إنتاج أتوماتيكي متكامل لإنتاج العبوات الكرتونية صديقة البيئة من ألياف الموز والذي سيتم بمقتضاه تصنيع هذه المعدات بوزارة الإنتاج الحربي لاحقاً والعقد الثاني لتوريد الخامات الخاصة بهذه الألياف المستخدمة في التصنيع مع قيام شركة “بابيريوس مصر” بشراء كامل الإنتاج من “الإنتاج الحربي” وكذا تسويقه محلياً وتصديره للخارج.

وأكد الوزير “محمد صلاح” أن هذا التعاون يأتي في إطار إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى وشركاتها التابعة المتمثلة في إستخدام التكنولوجيا وكافة النظريات والعلوم الحديثة لاستنباط صناعة وطنية متطورة عالية التنافسية وذلك من خلال إستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتنفيذ مشروعات لصالح القطاع المدني.

وأشار إلى أن هذا التعاون يرتكز على حرص الجانبين لتحقيق الاستفادة القصوى من مخلفات أشجار الموز لتوفير مطالب السوق من العبوات الغذائية المصنوعة من الكرتون بسعر منافس وجودة عالية وذلك بدلاًَ من هدرها أو التخلص منها بطرق تضر بعناصر البيئة مثل إلقائها في الطُرقات أو حرقها.

من جانبه أكد المهندس رامي عازر الرئيس التنفيذي لشركة “بابيريوس مصر”، حرص الشركة لنقل وتوطين التكنولوجيا البيئية الحديثة المستخدمة في الصناعات الخضراء وتدوير المخلفات إلى شركات الإنتاج الحربي، مشيداً بالنشاط الملحوظ للوزارة في دعم المشروعات القومية والتنموية في مصر.

ولفت إلى أن توقيع هذين العقدين يأتي في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة “بابيريوس” الأسترالية في شهر أبريل الماضي للتعاون في عدة مجالات منها تصنيع المعدات والآلات وخطوط الإنتاج وقطع الغيار اللازمة التي ستُستخدم في تحويل مخلفات أشجار الموز إلى منتجات صالحة للإستخدام.

وأضاف أن “بابيريوس” تمتلك براءات إختراع مسجلة فى أنحاء العالم وبما فيها مصر لحماية ممتلكاتها الفكرية فى مجال المنتجات الورقية والخشبية والمنسوجات والأسمدة والمخصبات الزراعية.

وأعرب ” عازر” عن سعادته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى بما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية هائلة وكوادر بشرية متميزة والتي تمثل مقومات تساعد على نجاح هذا التعاون، مثمناً ما تقوم به الدولة المصرية من جهود لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في دعم جهود التنمية الصناعية وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المختلفة خاصة في مجالات الصناعات المستقبلية.

بدوره أكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر،٠ حرص الوزارة على نقل وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل شركاتها التابعة وذلك تماشياً مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة.

وذكر أن هذا التعاون المشترك بين الجانبين من شأنه تعزيز جهود الدولة المصرية المتعلقة بتحسين الحالة المعيشية للمواطنين والحفاظ على البيئة من خلال منظومة إدارة المخلفات الصلبة، مؤكداً على الخبرة الممتدة لوزارة الإنتاج الحربي في مجال تدوير المخلفات.

وأضاف “بكر” أن التعاون بين “الإنتاج الحربي” وشركة “بابيريوس” في مجال إنشاء مصانع تدوير مخلفات الموز يأتي كأحد ثمار التعاون مع خبرائنا المصريين بالخارج في مجال الصناعة في ضوء مؤتمرات “مصر تستطيع” التي عقدتها وزارة الهجرة وخاصة النسخة السادسة التي أقيمت خلال العام الجاري تحت اسم “مصر تستطيع بالصناعة”.