لإنتاج 1.2 مليون بطارية سيارة كهربائية.. SK On الكورية تشتري 57 ألف طن ليثيوم

أعلنت شركة إس كيه أون الكورية لتصنيع بطاريات السيارات SK On أنها أبرمت صفقة لشراء الليثيوم من شركة إس كيو إم التشيلية SQM ضمن استراتيجيتها لتنويع مصادر الواردات، بحسب وكالة يونهاب.

بموجب الاتفاق، ستورد إس كيو إم 57 ألف طن من الليثيوم للشركة الكورية لمدة 5 سنوات اعتبارا من 2023. وتعد الكمية كافية لإنتاج بطاريات لـ1.2 مليون سيارة كهربائية، وفقا لما صرحت به إس كيه أون في بيان.

قال جين كيو-وون الرئيس التنفيذي للعمليات في إس كيه أون في بيان “صفقة مع إس كيو إم جزء من استراتيجية أعمالنا لدعم التوسع في الإنتاج العالمي والاستجابة بشكل استباقي للتغيرات في البيئة الخارجية”.

تتوقع إس كيه أون أن تدفع الصفقة مع الشركة التشيلية مجهوداتها للوفاء بمتطلبات قانون الحد من التضخم الأمريكي، حيث أن تشيلي شريكة في اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة.

يمنح القانون الأمريكي اعفاءات ضريبية للمستهلكين عند شراء سيارات كهربائية ببطاريات تضم على الأقل 40% من المعادن الرئيسية المستخرجة أو المعالجة في الولايات المتحدة أو في البلدان الشريكة في اتفاقية التجارة الحرة في 2023. وسترتفع النسبة تدريجيا حتى 80% بحلول 2027.

وقال كارلوس دياز، نائب الرئيس التنفيذي لشركة إس كيو إم: “سنعمل على تحقيق التآزر من خلال تنفيذ عمليات تعاون في سلسلة القيمة بما يتجاوز توريد هيدروكسيد الليثيوم إلى إس كيه أون”.

تعزز إس كيه أون سلسلة التوريد الخاصة بها لمواد البطاريات الرئيسية في السنوات الأخيرة. ووقعت الشهر الماضي، صفقة توريد الليوثيوم لمدة 10 سنوات مع لايك ريسورس بعد الاستحواذ على نسبة 10% في الشركة الأسترالية.

بالإضافة إلى ذلك، وقعت إس كيه أون مذكرة تفاهم حول إمدادات الليثيوم مع شركة غلوبال ليثيوم ريسورسز الأسترالية وصفقة توريد الكوبالت مع جلينكور السويسرية، وفقا للبيان.

تعد إس كيه أون شركة فرعية هامة في مجموعة إس كيه التي تمتد أعمالها لتشمل مجالات متنوعة من التكرير إلى أشباه الموصلات.