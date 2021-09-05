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لإنتاجها بمنشأة غير مرخصة.. البرازيل توقف استخدام 12 مليون جرعة من «سينوفاك»

الرقابة الصحية لم تقم بتفقد وحدة التصنيع ولم توافق عليها
أحمد فراج 10:50 ص, الأحد, 5 سبتمبر 21 10:50 ص, الأحد, 5 سبتمبر 21

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قررت هيئة أنفيسا للرقابة الصحية في البرازيل تعليق استخدام أكثر من 12 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 الذي طورته شركة سينوفاك الصينية بعد اكتشاف أنه تم إنتاجها في مصنع غير مرخص، بحسب وكالة رويترز.

وقالت أنفيسا إن معهد بوتانتان للطب الحيوي في ساو باولو أبلغها يوم الجمعة بأن 12.1 مليون جرعة تم تصنيعها في هذا المصنع وأرسلت إلى البرازيل. ومعهد بوتانتان شريك مع سينوفاك لتعبئة اللقاحات.

الرقابة الصحية لم تقم بتفقد وحدة التصنيع ولم توافق عليها

وأضافت أن “أنفيسا لم تقم بتفقد وحدة التصنيع ولم توافق عليها في إطار الإذن بالاستخدام الطارئ للقاح المذكور”.

وقالت إن الحظر “إجراء احترازي لتجنب تعريض السكان لمخاطر وشيكة محتملة”.

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وأضافت أنفيسا أن معهد بوتانتان أبلغها أيضا أنه تم إنتاج تسعة ملايين جرعة أخرى في نفس المصنع وكانت في طريقها إلى البرازيل.

وقالت إنه خلال فترة الحظر التي تستمر 90 يوما ستسعى أنفيسا لتفقد المصنع ومعرفة المزيد عن أمن عملية التصنيع.

تم تطعيم 40% من سكان البلاد فى البرازيل

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الجمعة، أنه تم تطعيم 40% من سكان البلاد بالكامل ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ، وذلك حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت بلومبرج إن النسبة المذكورة، في بيان الوزارة، تشير إلى الأشخاص الذين تجاوزوا سن الثامنة عشرة.

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وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن نحو 64 مليون برازيلي تلقوا جرعة واحدة او جرعتين من اللقاح المضاد للفيروس الفتاك.

كما أوضح بيان الوزارة أن نحو 132 مليون شخص أو 4. 83% من البالغين، تلقوا على الأقل الجرعة الأولى.

انخفاض معدلات الإصابة بنسبة 61%

وبحسب البيان، انخفضت معدلات الإصابة بنسبة 61%، ومعدلات الوفاة بنسبة 60%، في غضون الشهرين الماضيين.

وأفادت بيانات لوكالة بلومبرج وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية الأسبوع الماضى بأنه تم توزيع 173.7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في البرازيل حتى الآن.

وأشارت البيانات إلى أن متوسط معدل التطعيم في البرازيل يقدر بـ2.7 مليون جرعة في اليوم. ووفقا لهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرا لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.

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وبدأت حملات التطعيم قبل نحو 30 أسبوعاً في إيطاليا.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البرازيل  20.5 مليون حالة، والوفيات 573 ألفاً و511 حالة.

وسجلت البرازيل أول حالة إصابة لديها بفيروس كورونا قبل عام و25 أسبوعاً.

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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