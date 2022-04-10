قررت وزارة الداخلية استمرار فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة “كلنا واحد”، حتى انتهاء شهر رمضان المبارك، وذلك نظرًا لإقبال المواطنين على شراء المنتجات التي يتم توفيرها من خلال المبادرة بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 60%.

يأتي ذلك في إطار إطلاق وزارة الداخلية، للمرحلة الـ22 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية

وتتوفر السلع في المنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (http://moi.gov.e) بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” (www.facebook.com/MoiEgy/posts/337694548393936).

يأتي ذلك اتساقًا مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين، وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصري