لإفشاء أسرار تكنولوجيا «5G».. تغريم بعض موظفي «زد تي إيه» 150 ألف يوان

أصدرت محكمة شنزن خلال الأسبوع الجاري بشأن تسريب معلومات سرية تخص تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس وتمتلكها شركة زد تي إيه للاتصالات.

وكانت شركة زد تي إيه قامت برفع دعوى قضائية ضد عدد من موظفيها العاملين في مجال تطوير أبحاث الجيل الخامس لشبكات الهواتف المحمولة بتهمة سرقة وإفشاء الأسرار التجارية وغير المفصح عنها لوثائق هامة تتعلق بالجوانب الفنية غير المعروفة لتلك التكنولوجيا وتسريبها لإحدى الشركات المنافسة.

وقضت المحكمة على الموظفين بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمهم نحو 150 ألف يوان بعد أن تأكدت المحكمة من قيام الموظفين بالاستيلاء على الوثائق الفنية السرية ومخالفتهم لاتفاقيات السرية وعدم إفشاء الأسرار الملتزمين بها بموجب عملهم في الشركة.

وقد علقت شركة ZTE بأن خسائرها بسبب انتهاك حقوق الملكية الفكرية لأسرارها التجارية ووصولها لشركة منافسة تجاوزت 4 ملايين يوان صيني.