لإعلان فيسبوك موقعا للتعارف..أسعار أسهم الخاطبة الأمريكية ماتش تهوى 10 %

خالد بدر الدينهوت أسعار أسهم شركة ماتش دوت كوم الأمريكية لتوفيق رأسين فى الحلال بحوالى 10 % خلال تعاملات اليوم الثلاثاء فى بورصة نيويورك لتنخفض إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر عام 2016 .وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية إن أسعار أسهم شركة ماتش دوت كوم هبطت اليوم بعد أن أعلن مارك زوكيربرج الرئيس التنفي

خالد بدر الدين

هوت أسعار أسهم شركة ماتش دوت كوم الأمريكية لتوفيق رأسين فى الحلال بحوالى 10 % خلال تعاملات اليوم الثلاثاء فى بورصة نيويورك لتنخفض إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر عام 2016 .

وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية إن أسعار أسهم شركة ماتش دوت كوم هبطت اليوم بعد أن أعلن مارك زوكيربرج الرئيس التنفيذى لشركة فيسبوك إنه سيطلق موقع جديدا للمواعدة لمساعدة العزاب والعازبات على اللقاء لينافس بذلك شركة ماتش التى تساعد فى خطوبة العزاب والعازبات .

وأكدت وكالة بلومبرج الأمريكية التى تتابع حكاية الشركة أنها ستنشر القصة كاملة فى أقرب وقت بعد أن ينتهى مؤتمر فيسبوك F8 الذى يتحدث فيه حاليا مارك زوكيربج بمدينة سان جوزيه بولاية كاليفورنيا .