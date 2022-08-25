«لإعداد كوادر تقنية».. الداخلية تدرب القائمين على المنظومة الإلكترونية لإصدار تراخيص المحال العامة

عقدت وزارة الداخلية دورة تدريبية على مدار ثلاثة أيام للقائمين على تشغيل المنظومة الإلكترونية الخاصة، بإصدار تراخيص المحال العامة بجميع مديريات الأمن، داخل معهد تكنولوجيا المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، التنمية المحلية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على التعاون مع كافة مؤسسات الدولة، لاسيما في مجال دعم جهود الدولة المصرية نحو التحول الرقمي من خلال تنمية العنصر البشري، لبناء كوادر تقنية عالية التخصص وتنمية القدرات الإبداعية لهم للإرتقاء بمستويات جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين لاسيما الخدمات الأمنية.

وخلال الدورة وفرت كافة الإمكانيات التقنية الحديثة، والعناصر البشرية المدربة اللازمة لتدريب القائمين على تشغيل المنظومة على الضوابط القانونية والإجراءات التنفيذية اللازمة لإصدار الموافقات القانونية لطلبات التراخيص.

وربطت إدارات وأقسام التراخيص بكافة مديريات الأمن بمنظومة إصدار تراخيص المحال العامة الإلكترونية بوزارة التنمية المحلية عبر خطوط ربط مُؤمنة، وتجهيزها بأحدث التجهيزات التكنولوجية، وذلك لسرعة تلقى طلبات تراخيص المحال وفحصها والرد عليها واستصدار التراخيص للمواطنين.

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى مواكبة كافة التطورات بمجال التقنيات الحديثة، والعمل على تسخير إمكاناتها العلمية والتقنية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية.