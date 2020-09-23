استثمار

لإطلاع رواد المجال على آخر المستجدات .. «الدواء المصرية» : رئيس الهيئة يلتقي ممثلي الصناعة

بهدف إرساء سياسات عملية لمشاركة القطاع الخاص في صنع السياسات العامة الخاصة بتنظيم آليات عمل صناعة الدواء المصرية
المال - خاص 8:44 م, الأربعاء, 23 سبتمبر 20 8:44 م, الأربعاء, 23 سبتمبر 20

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ترأس رئيس هيئة الدواء المصرية، الاجتماع الدوري لممثلي صناعة الدواء، وذلك بمقر هيئة الدواء بالعجوزة، وبحضور القيادات التنفيذية للهيئة، وعدد من كبار رؤساء الشركات الوطنية والعالمية العاملة في مصر، ورئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية.

وأكد حرص الهيئة على دورية عقد تلك اللقاءات بشكل شهري، وذلك بهدف إرساء سياسات عملية لمشاركة القطاع الخاص في صنع السياسات العامة الخاصة بتنظيم آليات عمل صناعة الدواء المصرية، كذلك إطلاع ممثلي الصناعة على آخر المستجدات والقرارات التي تتخذها الهيئة تجاه قضايا الدواء المهمة، بالإضافة إلى عرض مبادرات تطوير المنظومة الدوائية على ممثلي الصناعة والاستماع للرؤى والأطروحات التي يقدمونها كبدائل متنوعة لإثراء عملية صنع القرار.

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كما طرح رؤية هيئة الدواء لأولويات المرحلة المقبلة، والتي تتمثل في مواجهة ابرز التحديات المرتبطة بصناعة الدواء من أجل دفع عجلة التصدير والاستثمار، وذلك من خلال استكمال إجراءات تطوير منظومة الخدمات المميكنة بالهيئة، تعميق آليات التواصل الفعال مع الشركات، والتي أقرتها الهيئة من خلال التقاء مسؤوليها بممثلي الشركات أسبوعيا لبحث المعوقات التي تواجههم، مؤكدا أن الهيئة تعمل على تطوير السياسات التسعيرية للدواء ووضع آليات عمل أكثر مرونة لتسجيل الأدوية.

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وناشد الشركات بضرورة تطبيق نظم جودة الإدارة quality management system والعمل على إعتماد معامل التحاليل الخاصة بالشركات وفق نظم الاعتماد العالمية، كخطوة لإعتمادها من هيئة الدواء المصرية.

ومن جانبه أكد الدكتور علي الغمراوي، مستشار هيئة الدواء للاستثمار والمتحدث الرسمي، حرص الهيئة على التواصل المستمر مع شركاء صناعة الدواء، من خلال الاجتماعات الدورية بما يسهم في توحيد الرؤى من أجل النهوض بصناعة الدواء فى مصر.

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يأتي ذلك في إطار الاختصاصات التنظيمية لهيئة الدواء المصرية من حيث وضع الضوابط والإجراءات المنظمة لعمليات دعم صناعة الدواء بمصر طبقاً للمعايير الدولية.

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بقلم المال - خاص

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