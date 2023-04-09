«لإطعامها القطط».. كشف ملابسات فيديو دفع «مسنة» وطرحها أرضًا في الجيزة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن دفع أحد الأشخاص لسيدة “مسنة” مما أدى لسقوطها أرضًا في محافظة الجيزة.

وبالفحص أمكن تحديد هوية السيدة ربة منزل -مقيمة بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة.

وباستدعاء السيدة قالت إنها تضع الطعام لبعض القطط بالمنطقة سكنها، وبتاريخ الواقعة فوجئت باعتداء أحد الأشخاص عليها بالسب والشتم ودفعها أرضًا مما أدى إلى إصابتها بسحجة بالوجه.

وعقب تقنين الإجراءات، ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بحدوث مشادة كلامية بينه والسيدة المشار إليها لاعتيادها إلقاء الأطعمة داخل حديقة العقار محل سكنه لإطعام الحيوانات، مما يتسبب في إنبعاث روائح كريهة، وعلى إثر ذلك دفعها أرضًا على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.