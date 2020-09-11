لإتاحة فرصة أكبر .. هيئة الأنفاق ترفع سن القبول في وظائفها لـ28 سنة

أعلنت هيئة الأنفاق التابعة لوزارة النقل، تلبية الطلبات للمتقدمين برفع السن المطلوب للتقدم لإعلان وظائف الهيئة المطروحة حاليا لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المتقدمين.

وقالت هيئة الأنفاق وزارة النقل، تم رفع الحد الأقصى للسن المطلوب للتقدم للإعلان ليصبح 28 سنة، على أن تقدم الطلبات باليد باسم السيد الدكتور مهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق.

موعد تقديم الطلبات

وتقدم الطلبات خلال الفترة من 4/9/2020 حتى 24/9/2020، عدا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع – بمقر الهيئة ميدان رمسيس – مجمع رمسيس للأنفاق.

ويمكن الاطلاع على كافة شروط الوظائف عبر موقع الهيئة من خلال الرابط التالي https://www.nat.org.eg/arabic/jobs.html

مشروعات هيئة الأنفاق

الهيئة تخطط لتنفيذ مشروعات جر كهربائي تصل أطوالها إلي 752 كيلو مترا خلال الـ 5 سنوات المقبلة، وطوال الشبكة الحالية تصل إلى 86 كيلومترًا.

وشبكة المشروعات المذكورة سلفا تتوزع بواقع، 70 كيلو مترا لمشروع القطار الكهربائي «مدينة السلام ـ العاشر من رمضان ـ العاصمة الإدارية الجديدة».

و96 كيلو مترا لمشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، السادس من أكتوبر .

و 484 كيلو متر أطوال القطار الكهربائي السريع العلمين ـ العين السخنة.

إضافة 62 كيلو طول خط أبو قير فى الإسكندرية فى مراحله الثلاث، و 40 كيلو مترا لمشروع مترو أنفاق ـ المنصورة ـ دمياط الجديدة.

وقعت الحكومة العام الماضي عقد تنفيذ المشروع مع تحالف شركات :«بومبارديه الكندية والمقاولون العرب،أوراسكوم للإنشاءات.

وتمت مراسم التوقيع بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزراء النقل، الاستثمار والتعاون الدولي، و الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.

والهدف من مشروع مونوريل العاصمة الإدارية هو ربط محافظة القاهرة من محطة الاستاد بالخط الثالث لمترو الأنفاق بشارع صلاح سالم بكل من القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة بطول 54 كم وعدد 21 محطة.

وفترة تنفيذ الخط 34 شهرا بدلا من بدلا 4 سنوات، اعتبارا من 1 أغسطس الحالى.

سيتم تقسيم تلك المدد إلى 4 أو 5 أشهر لعمليات الإغلاق المالي، و 24 شهرا لإنجاز أعمال التنفيذ والتوريد، إلى جانب 6 أشهر للتشغيل التجريبي بالركاب.

يهدف خط مونوريل 6 أكتوبر إلى ربط محافظة الجيزة بداية من محطة جامعة الدول بالخط الثالث لمترو الأنفاق بمدن السادس من أكتوبر والشيخ زايد.

والتوسعات الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر بطول تقريبي 42 كم وعدد 12 محطة، لنقل لنقل 45 ألف راكب / ساعة/إتجاه ، وفترة تنفيذ المشروع 42 شهرا اعتبارا من يناير 2020.