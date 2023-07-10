لإبطال براءة اختراع.. سامسونج تقاضي شركة شحن أمريكية

قالت سامسونج للإلكترونيات اليوم الاثنين إنها رفعت دعاوى إبطال براءة اختراع ضد شركة ماجو موبيليتي بشأن تقنيات الشحن اللاسلكي، بحسب وكالة يونهاب.

رفعت سامسونج سلسلة من الدعاوى القضائية أواخر الشهر الماضي في مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة ضد شركة تكنولوجيا الشحن اللاسلكي الواقعة بكاليفورنيا.

في العام الماضي رفعت موجو موبيليتي دعوى انتهاك لبراءة اختراع ضد سامسونج في محكمة تكساس الشرقية، مدعية أن سامسونج انتهكت مجموعة من براءات الاختراع المتعلقة بالشاحن اللاسلكي.

تأسست الشركة الأمريكية في 2005، وهي تطور تقنيات الطاقة اللاسلكية في مجموعة متنوعة من الصناعات المختلفة من الأجهزة المحمولة إلى السيارات الكهربائية.

وتزعم أن سامسونج استخدمت بعض من تقنياتها في سلسلة هواتفها الذكية الرائدة والساعات، من بين أشياء أخرى، دون تصريح منها منذ 2016، بعدما ناقشت الشراكة التقنية معها.

بشكل منفصل، حكمت هيئة المحلفين على سامسونج في أبريل بدفع أكثر من 303 ملايين دولار أمريكي كتعويضات لشركة الرقائق “نتليست” الأمريكية في قضية انتهاك براءات الاختراع. قالت سامسونغ إنها ستبذل قصارى جهدها في هذه القضية حتى صدور حكم نهائي.