لإبراز دور مكافحة الإرهاب وكورونا.. «هنا مصر» و«المهمة» أحدث أغاني الداخلية (فيديو)

طرحت وزارة الداخلية – اليوم الأربعاء- أغنيتين جديدتين، من إعداد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، الأولى بعنوان”المهمة”، والثانية “هنا مصر” غناء هبة مجدي ومصطفى حجاج.

ونشرت الوزارة الأغنيتين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “يوتيوب”.

وسلطت أغنية “المهمة” الضوء على جهود أجهزة الداخلية في التصدي للإرهاب واقتحام بؤره وإفشال مخططاتهم، والتصدى للجرائم.

ونوهت أغنية الداخلية إلى التدريبات التى يتلقاها رجال الشرطة وإعداد هم على أعلى مستوى لتنفيذ مهامهم في حماية الوطن.

وأرسلت الوزارة رسائل للمواطنين بأنها تسعي دائما للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والشعب.

ونشرت الوزارة، أغنية “هنا مصر”، من كلمات تامر حسين، وغناء مصطفى حجاج وهبة مجدي، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي.

وأبرزت مشاهد الأغنية، دور أجهزة الأمن في مكافحة انتشار فيروس كورونا، وتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، وتطبيق حظر تحرك المواطنين.

وحملت مشاهد للأطباء والتمريض، وتسليط الضوء على دورهم في مكافحة المرض داخل المستشفيات.

واقتبست مشاهد الأغنية بعض الكلمات من خطاب للرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت الأزمات، خاصة أزمة كورونا.