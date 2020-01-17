لؤي يطرح ألبومه القادم خلال أيام بعد تأجيل فترة طويلة

تطرح شركة مزيكا للإنتاج الموسيقي ألبوم المطرب لؤي خلال أيام قليلة، بعد تأجيله فترة طويلة بسبب عدم الانتهاء من تحضيراته بشكل جيد.

قام لؤي مؤخرًا بتسجيل أغنية جديدة في البومه القادم الذي يتعاون فيه مع الشاعر الغنائي محمد البدري، والموزع الموسيقي إلهامي دهيمة، الذي تعاون مع نجوم كثيرين العام الماضي، منهم عمرو دياب ومحمد حماقي وغيرهما.

وتتميز الأغنية بطابع عاطفي درامي، لكن يتكتم لؤي على اسم الأغنية وفكرتها حاليا لتكون مفاجأة للجمهور.

يذكر أن لؤي غاب عن الساحة الفنية لسنوات، وقرر العودة بقوة بهذا الألبوم الغنائي، إضافة إلى أنه سيقوم بإحياء العديد من الحفلات الفنية الفترة المقبلة في العديد من الاماكن بالقاهرة فور طرح ألبومه.