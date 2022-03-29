لؤي وسيمون يشاركان في احتفالية الإسكندرية بيوم المرأة العالمي (صور)

وتكريم عدد من النماذج السكندرية المضيئة وعدد من السيدات التنفيذيين بالمحافظة

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، فعاليات الإحتفال بيوم المرأة العالمي الذي تنظمه المحافظة بمكتبة الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وعدد من قناصل الدول العربية والأجنبية، ورؤساء الأحياء، ولفيف من القيادات الدينية والأمنية والتنفيذية والشخصيات العامة بالمحافظة.

وشارك في إحياء الحفل عدد من النجوم محبي مدينة الإسكندرية الذين ساهموا تطوعًا منهم في إخراج الإحتفالية بصورة مشرفة، وعلى رأسهم؛ كورال فريق جوانا الفريق الرسمي لمحافظة الإسكندرية، والفنانة سيمون والفنان لؤي والشاعر عمرو حسن.

الفنانة سيمون

و قدم المحافظ التحية للمرأة، معرباً عن سعادته بتواجده للإحتفال بالمرأة المصرية، مؤكداً علي الإهتمام الذي توليه الدولة للإرتقاء بمكانة المرآة في ظل توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ، مشيراً إلى أن الدولة عززت خطواتها من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وتوفير كل أوجه الرعاية والدعم لها.

تكريم الفنان لؤي

وقال المحافظ أنه من الصعب الحديث عن الدور الذي تقوم به المرأة وخاصة المرأة المصرية، مشيراً إلى أن تاريخ المرأة المصرية عبر العصور المختلفة تاريخ مشرف وحافل بالإنجازات، فالمرأة المصرية تثبت كل يوم قدرتها على تحمل المسئوليتها الوطنية والإجتماعية كشريك فعّال في المجتمع المصري، مؤكداً علي دعم المحافظة الكامل للمرأة وخاصة المرأة السكندرية علي كافة الأصعدة.

تكريم الفنانة سيمون

وشهد الحفل؛تكريم المحافظ لعدد من النماذج السكندرية المضيئة، كما كرم السيدات من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من رؤساء الأحياء ومديري المديريات والإدارات، مشيداً بدورهن وتميزهن في العمل.