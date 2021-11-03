لأول مرة.. INNOVATION للحلول التكنولوجية تشارك في معرض CAIRO ICT

تشارك شركة INNOVATION المتخصصة فى الحلول التكنولوجية الخاصة بدعم سلاسل الإمداد لأول مرة في الدورة 25 من معرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات CAIRO ICT، والذي يحتفل هذا العام بيوبيله الفضي وسط مشاركات محلية ودولية من كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات.

من جانبه قال مصطفى عبد الفتاح عدريشة رئيس مجلس إدارة شركة INNOVATION للحلول التكنولوجية ، إن شركته تفخر باشتركها هذا العام في المعرض وسط نخبة من شركات التكنولوجيا الكبيرة التى طالما رسمت ابعاد التكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات حول العالم.

وأضاف عبد الفتاح، أن لسلاسل الإمداد دور كبير في تطوير الصناعة في كافة قطاعاتها ودخول التكنولوجيا في تطوير سلاسل الإمداد يضمن استقرارها واستمرارها في أداء عملها بما يحقق الربحية لأي شركة ، لافتاً إلى أن ما يعانيه العالم خلال الفترة الحالية من ارتفاع فى معدلات التضخم والدخول فى شبه ازمة مالية عالمية يرجع بشكل أساسي إلى ضعف سلاسل الإمداد والتوريد على مستوى العالم وهو ما يتطلب تكنولوجيات فاعلة لتنظيم سلاسل الأمداد بما يضمن استمرارها بشكل منتظم.

وأوضح عبد الفتاح إن الحلول التكنولوجية التى تقدمها شركة INNOVATION تهدف إلى تحسين إدارة سلسلة الإمداد والتوريد لدى الشركات من خلال تحقيق التوازن بين طلبات العملاء وكذا الحاجة لنمو الربحية، موضحاً أن الاهتمام بتطوير سلاسل الإمداد يساهم بشكل كبير في زيادة الإيرادات ، وتحقق مراقبة أفضل للتكلفة ، واستخدام أفضل للأصول بالإضافة إلى رضاء العميل.

وأشار رئيس شركة INNOVATION ، إلى أن الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا الحديثة المرتبطة بها وعلى رأسها تكنولوجيا البلوك تشين والحوسبة السحابية ومراكز البيانات العملاقة ، كل ذلك ساعد في ايجاد حلول جديدة لتطوير سلاسل الأمداد والتوريد بما يضمن استمرارها في أداء عملها دون توقف باستخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي المتطورة وتعلم الآلة الذي يساعد في استمرار العمل والتنبيه بنقص الموارد بشكل مستمر مع كل عملية استخدام للمنظومة.

وكشف المهندس مصطفى عبد الفتاح، عن أن شركة INNOVATION ستكشف عن عدد من الحلول الذكية المتميزة لإدارة سلاسل الإمداد خلال مشاركتها في معرض CAIRO ICT خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر الجاري.